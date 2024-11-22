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Эксперт рассказала об изменениях в портрете иностранного туриста

Эксперт рассказала об изменениях в портрете иностранного туриста - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала об изменениях в портрете иностранного туриста

Портрет иностранного туриста изменился за последние несколько лет, и сейчас основную часть въезжающих составляют не пожилые европейцы, а молодые туристы в... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T05:37+0300

2024-11-22T05:37+0300

2024-11-22T05:37+0300

бизнес

туризм

россия

китай

москва

азиатско-тихоокеанский регион

цср

снг

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Портрет иностранного туриста изменился за последние несколько лет, и сейчас основную часть въезжающих составляют не пожилые европейцы, а молодые туристы в возрасте до 40 лет, преимущественно из Китая, рассказала РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "За последние несколько лет произошли изменения в портрете иностранного туриста, посещающего Россию. А если сравнивать с допандемийным периодом, то это кардинальные изменения. Основную часть въезжающих туристов теперь составляют не пожилые европейцы, а более молодые путешественники в возрасте 35-40 лет, которые отличаются высоким уровнем дохода и требовательностью к качеству туристических услуг. Эти туристы приезжают из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, а также из государств СНГ", - рассказала Максутова. Она уточнила, что в лидерах туристы из Китая, Казахстана и стран Персидского залива. "Заметно увеличивается доля молодых (25-40 лет) туристов из Китая, которые отправляются в одиночные поездки и тщательно подбирают туры под личные предпочтения, комбинируя готовые элементы из предложений туроператоров. Они также отличаются стремлением к экономии и готовностью сравнивать в этих целях различные варианты путевки", - рассказала эксперт. Молодые туристы из Китая выбирают в России приключенческий и экстремальный, спортивный, романтический и событийный отдых, подчеркнула Максутова. "Конечно, каждый турист имеет свои уникальные социально-культурные особенности и предпочтения. Задача российской индустрии гостеприимства заключается в том, чтобы учитывать эти различия и создавать максимально комфортные условия для всех категорий туристов, приезжающих в нашу страну", - заключила она. Ранее в ноябре Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные погранслужбы РФ сообщал, что Китай с большим отрывом возглавил список въезда иностранцев в Россию с целью туризма в текущем году, по итогам первых трех кварталов его доля во въездном туристическом потоке составила 82,4%, или 731,9 тысячи прибытий.

китай

москва

азиатско-тихоокеанский регион

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бизнес, туризм, россия, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, цср, снг, российский союз туриндустрии