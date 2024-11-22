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Эксперт рассказала об изменениях в портрете иностранного туриста - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала об изменениях в портрете иностранного туриста
Эксперт рассказала об изменениях в портрете иностранного туриста - 22.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала об изменениях в портрете иностранного туриста
Портрет иностранного туриста изменился за последние несколько лет, и сейчас основную часть въезжающих составляют не пожилые европейцы, а молодые туристы в... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T05:37+0300
2024-11-22T05:37+0300
бизнес
туризм
россия
китай
москва
азиатско-тихоокеанский регион
цср
снг
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Портрет иностранного туриста изменился за последние несколько лет, и сейчас основную часть въезжающих составляют не пожилые европейцы, а молодые туристы в возрасте до 40 лет, преимущественно из Китая, рассказала РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "За последние несколько лет произошли изменения в портрете иностранного туриста, посещающего Россию. А если сравнивать с допандемийным периодом, то это кардинальные изменения. Основную часть въезжающих туристов теперь составляют не пожилые европейцы, а более молодые путешественники в возрасте 35-40 лет, которые отличаются высоким уровнем дохода и требовательностью к качеству туристических услуг. Эти туристы приезжают из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, а также из государств СНГ", - рассказала Максутова. Она уточнила, что в лидерах туристы из Китая, Казахстана и стран Персидского залива. "Заметно увеличивается доля молодых (25-40 лет) туристов из Китая, которые отправляются в одиночные поездки и тщательно подбирают туры под личные предпочтения, комбинируя готовые элементы из предложений туроператоров. Они также отличаются стремлением к экономии и готовностью сравнивать в этих целях различные варианты путевки", - рассказала эксперт. Молодые туристы из Китая выбирают в России приключенческий и экстремальный, спортивный, романтический и событийный отдых, подчеркнула Максутова. "Конечно, каждый турист имеет свои уникальные социально-культурные особенности и предпочтения. Задача российской индустрии гостеприимства заключается в том, чтобы учитывать эти различия и создавать максимально комфортные условия для всех категорий туристов, приезжающих в нашу страну", - заключила она. Ранее в ноябре Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные погранслужбы РФ сообщал, что Китай с большим отрывом возглавил список въезда иностранцев в Россию с целью туризма в текущем году, по итогам первых трех кварталов его доля во въездном туристическом потоке составила 82,4%, или 731,9 тысячи прибытий.
китай
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, цср, снг, российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЦСР, СНГ, Российский союз туриндустрии
05:37 22.11.2024
 
Эксперт рассказала об изменениях в портрете иностранного туриста

Эксперт Максутова: основную часть въезжающих в Россию туристов составляют молодые туристы

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Портрет иностранного туриста изменился за последние несколько лет, и сейчас основную часть въезжающих составляют не пожилые европейцы, а молодые туристы в возрасте до 40 лет, преимущественно из Китая, рассказала РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова.
"За последние несколько лет произошли изменения в портрете иностранного туриста, посещающего Россию. А если сравнивать с допандемийным периодом, то это кардинальные изменения. Основную часть въезжающих туристов теперь составляют не пожилые европейцы, а более молодые путешественники в возрасте 35-40 лет, которые отличаются высоким уровнем дохода и требовательностью к качеству туристических услуг. Эти туристы приезжают из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, а также из государств СНГ", - рассказала Максутова.
Она уточнила, что в лидерах туристы из Китая, Казахстана и стран Персидского залива. "Заметно увеличивается доля молодых (25-40 лет) туристов из Китая, которые отправляются в одиночные поездки и тщательно подбирают туры под личные предпочтения, комбинируя готовые элементы из предложений туроператоров. Они также отличаются стремлением к экономии и готовностью сравнивать в этих целях различные варианты путевки", - рассказала эксперт.
Молодые туристы из Китая выбирают в России приключенческий и экстремальный, спортивный, романтический и событийный отдых, подчеркнула Максутова.
"Конечно, каждый турист имеет свои уникальные социально-культурные особенности и предпочтения. Задача российской индустрии гостеприимства заключается в том, чтобы учитывать эти различия и создавать максимально комфортные условия для всех категорий туристов, приезжающих в нашу страну", - заключила она.
Ранее в ноябре Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные погранслужбы РФ сообщал, что Китай с большим отрывом возглавил список въезда иностранцев в Россию с целью туризма в текущем году, по итогам первых трех кварталов его доля во въездном туристическом потоке составила 82,4%, или 731,9 тысячи прибытий.
 
БизнесТуризмРОССИЯКИТАЙМОСКВААзиатско-Тихоокеанский регионЦСРСНГРоссийский союз туриндустрии
 
 
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