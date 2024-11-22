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Эксперты рассказали, сколько тратят туристы из Китая в России

Эксперты рассказали, сколько тратят туристы из Китая в России - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько тратят туристы из Китая в России

Туристы из Китая тратят в России примерно 130 тысяч рублей, в основном ездят в Санкт-Петербург и Москву, но растет спрос на Сочи и Казань, при этом среди... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T07:20+0300

2024-11-22T07:20+0300

2024-11-22T07:20+0300

туризм

бизнес

россия

москва

китай

санкт-петербург

цср

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Туристы из Китая тратят в России примерно 130 тысяч рублей, в основном ездят в Санкт-Петербург и Москву, но растет спрос на Сочи и Казань, при этом среди китайских гостей старшего поколения по-прежнему популярны групповые туры и высок интерес к советской истории, сообщила РИА Новости директор центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "Среди китайских туристов преобладают женщины в возрасте от 35 до 45 лет, это в основном городские жители со средним или высоким уровнем дохода и высшим образованием. Путешествуют чаще всего семьями, среди представителей старшего поколения (от 50 лет) по-прежнему популярны групповые туры. Расходы на путешествие в России составляют приблизительно 130 тысяч рублей на человека", - рассказала Максутова. Она отметила, что в структуре трат китайских туристов преобладают шоппинг и гостиницы. "Популярные виды туризма – культурно-познавательный, экологический, деловой, для людей старшего возраста – связанный с историей СССР "красный туризм". Среди основных мест для путешествий можно отметить Санкт-Петербург, Москву, Приморский и Хабаровский края, Амурскую область. Фиксируется растущий спрос на поездки в Мурманскую область, Сочи, Казань, Нижний Новгород и на озеро Байкал", - отметила эксперт. Чаще всего китайских туристов привлекают трех- и четырехзвездочные гостиницы. "К характерным чертам китайских туристов относятся потребность в лингвистическом сопровождении, в возможности использования национальных карт для расчета, в доступе к интернету, а также в привычной азиатской кухне", - сказала Максутова. Туристы из Китая в основном покупают билеты и бронируют места в гостиницах через онлайн-сервисы. Средняя продолжительность поездки китайского туриста за рубеж составляет от 5 до 10 дней, а глубина бронирования (период между датой бронирования и датой заезда) – 11 дней. Ранее в ноябре Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные погранслужбы РФ сообщал, что Китай стал лидером въездного турпотока за девять месяцев, оттуда приехали 731,9 тысячи путешественников.

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туризм, бизнес, россия, москва, китай, санкт-петербург, цср, российский союз туриндустрии