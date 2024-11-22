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"ЭРА-ГЛОНАСС" и "Ступор" интегрируют данные о беспилотниках - 22.11.2024, ПРАЙМ
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"ЭРА-ГЛОНАСС" и "Ступор" интегрируют данные о беспилотниках
"ЭРА-ГЛОНАСС" и "Ступор" интегрируют данные о беспилотниках - 22.11.2024, ПРАЙМ
"ЭРА-ГЛОНАСС" и "Ступор" интегрируют данные о беспилотниках
Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T03:17+0300
2024-11-22T03:17+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную осведомленность органов государственной власти о полетах беспилотных воздушных судов гражданского назначения, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов. Соглашение о сотрудничестве для реализации пилотного проекта заключили генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов. "Компания "Ступор" и АО "Глонасс" выработали решение, при котором регулирование воздушного движения беспилотных воздушных судов в рамках концепции открытого неба невозможно без получения данных от систем как объективного, так и необъективного контроля. В настоящий момент мы способны совместно в интересах безопасности воздушного движения реализовывать эту идею. Информацию о полетах дронов гражданского назначения мы будем анализировать, систематизировать и выводить ее в единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения беспилотных авиационных систем на всей территории Российской Федерации, а в случае выявленных нарушений, принуждать их к посадке", - отметил Воронцов. При этом, по словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, интеграция навигационной составляющей с технологиями контроля неба - это важный шаг к безопасному и эффективному использованию гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории России. "ГЛОНАСС работает над прозрачностью и идентификацией объектов в воздухе, что способствует снятию существующих ограничений на использование гражданских беспилотников в нашей стране", - подчеркнул Райкевич.
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технологии, бизнес, россия, москва
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
03:17 22.11.2024
 
"ЭРА-ГЛОНАСС" и "Ступор" интегрируют данные о беспилотниках

"Ступор": система "ЭРА-ГЛОНАСС" улучшит ситуационную осведомлен

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную осведомленность органов государственной власти о полетах беспилотных воздушных судов гражданского назначения, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов.
Соглашение о сотрудничестве для реализации пилотного проекта заключили генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов.
"Компания "Ступор" и АО "Глонасс" выработали решение, при котором регулирование воздушного движения беспилотных воздушных судов в рамках концепции открытого неба невозможно без получения данных от систем как объективного, так и необъективного контроля. В настоящий момент мы способны совместно в интересах безопасности воздушного движения реализовывать эту идею. Информацию о полетах дронов гражданского назначения мы будем анализировать, систематизировать и выводить ее в единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения беспилотных авиационных систем на всей территории Российской Федерации, а в случае выявленных нарушений, принуждать их к посадке", - отметил Воронцов.
При этом, по словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, интеграция навигационной составляющей с технологиями контроля неба - это важный шаг к безопасному и эффективному использованию гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории России.
"ГЛОНАСС работает над прозрачностью и идентификацией объектов в воздухе, что способствует снятию существующих ограничений на использование гражданских беспилотников в нашей стране", - подчеркнул Райкевич.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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