https://1prime.ru/20241122/era-glonass-853007420.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" и "Ступор" интегрируют данные о беспилотниках

"ЭРА-ГЛОНАСС" и "Ступор" интегрируют данные о беспилотниках - 22.11.2024, ПРАЙМ

"ЭРА-ГЛОНАСС" и "Ступор" интегрируют данные о беспилотниках

Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T03:17+0300

2024-11-22T03:17+0300

2024-11-22T03:17+0300

технологии

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853007420.jpg?1732234638

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную осведомленность органов государственной власти о полетах беспилотных воздушных судов гражданского назначения, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов. Соглашение о сотрудничестве для реализации пилотного проекта заключили генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов. "Компания "Ступор" и АО "Глонасс" выработали решение, при котором регулирование воздушного движения беспилотных воздушных судов в рамках концепции открытого неба невозможно без получения данных от систем как объективного, так и необъективного контроля. В настоящий момент мы способны совместно в интересах безопасности воздушного движения реализовывать эту идею. Информацию о полетах дронов гражданского назначения мы будем анализировать, систематизировать и выводить ее в единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения беспилотных авиационных систем на всей территории Российской Федерации, а в случае выявленных нарушений, принуждать их к посадке", - отметил Воронцов. При этом, по словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, интеграция навигационной составляющей с технологиями контроля неба - это важный шаг к безопасному и эффективному использованию гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории России. "ГЛОНАСС работает над прозрачностью и идентификацией объектов в воздухе, что способствует снятию существующих ограничений на использование гражданских беспилотников в нашей стране", - подчеркнул Райкевич.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва