https://1prime.ru/20241122/evropa-853021451.html

Эксперты предрекли Европе проблемы из-за санкций против Газпромбанка

Эксперты предрекли Европе проблемы из-за санкций против Газпромбанка - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты предрекли Европе проблемы из-за санкций против Газпромбанка

Санкции против российского Газпромбанка (ГПБ) угрожают расчетам за российский газ и могут повлечь за собой перенастройку всей системы оплаты, что отразится... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T13:50+0300

2024-11-22T13:50+0300

2024-11-22T13:50+0300

энергетика

россия

европа

сша

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Санкции против российского Газпромбанка (ГПБ) угрожают расчетам за российский газ и могут повлечь за собой перенастройку всей системы оплаты, что отразится более чем на десятке стран Европы, причем больше всего могут пострадать Словакия, Венгрия и Сербия, не имеющие выхода к морю, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Если будут затронуты расчеты за газ, то придется перестраивать систему платежей со всеми крупными покупателями, возможно, за исключением Китая. Крупнейшими покупателями являются Турция, Венгрия, Греция, Словакия и Сербия", – отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, добавив, что российский газ получают также Австрия, Италия, Болгария и Чехия. Согласен с ним и аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Он также уточнил, что в Европе крупнейшими импортерами российского газа являются Венгрия, Словакия, Сербия, Греция. Кроме того, газ из России идет в Турцию, Северную Македонию, Боснию, Молдавию и Италию. Опосредованно же российский газ получает Австрия и, вероятно, Болгария, продолжил Кауфман. "Сложнее всего найти альтернативных поставщиков относительно крупным потребителям без выхода к морю – Словакии, Венгрии, Сербии. При этом, например МИД Венгрии уже заявил, что санкции не помешают поставкам, хотя и не уточнил, как именно будет происходить оплата", – отметил он. Президент России Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".

https://1prime.ru/20241122/gaz-853021060.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, сша, газпромбанк