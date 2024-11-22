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"Голова прикручена задом наперед". Политиков Европы обвинили в невежестве

"Голова прикручена задом наперед". Политиков Европы обвинили в невежестве - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Голова прикручена задом наперед". Политиков Европы обвинили в невежестве

Путаница в европейских и британских представлениях о военных реалиях на Украине объясняется невежеством политиков в военных вопросах. Такое мнение в материале... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T21:24+0300

2024-11-22T21:24+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Путаница в европейских и британских представлениях о военных реалиях на Украине объясняется невежеством политиков в военных вопросах. Такое мнение в материале для Responsible Statecraft высказал британский политолог и публицист Анатоль Ливен.Не стесняясь в выражениях, он утверждает, что полная путаница в представлениях граждан Великобритании и Евросоюза о реалиях конфликта на Украинке и, собственно, о роли Европы в этом конфликте в значительной мере объясняется "жалким невежеством в военных вопросах со стороны политиков, а значит, и властей". Ведь политики, по мнению Ливена, за невероятно редким исключением, никогда в жизни не служили в армии, не изучали военные вопросы, например, стратегию и тактику, не уделяли необходимые время и внимание тщательному изучению какого-либо зарубежного государства."Многие уже совсем потеряли голову и бегают по кругу, - пишет Ливен. - У других, как у поляков и прибалтов, голова крепко прикручена, но задом наперед".

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европа, политики, экспертное мнение