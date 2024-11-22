https://1prime.ru/20241122/evrosoyuz-853022773.html
"Упустили". Генерал бундесвера назвал уязвимое место европейского ВПК
"Упустили". Генерал бундесвера назвал уязвимое место европейского ВПК - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Упустили". Генерал бундесвера назвал уязвимое место европейского ВПК
Европейский союз отстает от своих конкурентов в развитии беспилотных технологий. Такое мнение выразил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:18+0300
2024-11-22T14:18+0300
2024-11-22T14:18+0300
вооружения
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_29bb94a4584cf7114cd38dfd2e29a7bf.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз отстает от своих конкурентов в развитии беспилотных технологий. Такое мнение выразил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис."Мы немного упустили это развитие... Я считаю, что мы не смогли сделать в общем более или менее правильные выводы. Теперь нам нужно время, чтобы заполнить этот пробел", - цитирует Маиса издание Times.По словам инспектора, немецкие военные не обращали должного внимания на использование беспилотных летательных аппаратов в Ираке и конфликте в Карабахе.Он также подчеркнул, что Европа должна "нагнать скорость" развития дронов в украинском конфликте, где программное обеспечение обновляется каждые шесть недель. Маис отметил, что инновационные циклы слишком быстры для обычных процедур закупок в мирное время.
https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852890847.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ca20a35781c71d4a591bcaaad9e7ebc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес
"Упустили". Генерал бундесвера назвал уязвимое место европейского ВПК
Генерал Маис: ЕС отстает от своих соперников в развитии беспилотных технологий
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз отстает от своих конкурентов в развитии беспилотных технологий. Такое мнение выразил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис.
"Мы немного упустили это развитие... Я считаю, что мы не смогли сделать в общем более или менее правильные выводы. Теперь нам нужно время, чтобы заполнить этот пробел", - цитирует Маиса издание Times.
По словам инспектора, немецкие военные не обращали должного внимания на использование беспилотных летательных аппаратов в Ираке и конфликте в Карабахе.
Он также подчеркнул, что Европа должна "нагнать скорость" развития дронов в украинском конфликте, где программное обеспечение обновляется каждые шесть недель. Маис отметил, что инновационные циклы слишком быстры для обычных процедур закупок в мирное время.
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией