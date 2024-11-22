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"Упустили". Генерал бундесвера назвал уязвимое место европейского ВПК - 22.11.2024, ПРАЙМ
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"Упустили". Генерал бундесвера назвал уязвимое место европейского ВПК
"Упустили". Генерал бундесвера назвал уязвимое место европейского ВПК - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Упустили". Генерал бундесвера назвал уязвимое место европейского ВПК
Европейский союз отстает от своих конкурентов в развитии беспилотных технологий. Такое мнение выразил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:18+0300
2024-11-22T14:18+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз отстает от своих конкурентов в развитии беспилотных технологий. Такое мнение выразил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис."Мы немного упустили это развитие... Я считаю, что мы не смогли сделать в общем более или менее правильные выводы. Теперь нам нужно время, чтобы заполнить этот пробел", - цитирует Маиса издание Times.По словам инспектора, немецкие военные не обращали должного внимания на использование беспилотных летательных аппаратов в Ираке и конфликте в Карабахе.Он также подчеркнул, что Европа должна "нагнать скорость" развития дронов в украинском конфликте, где программное обеспечение обновляется каждые шесть недель. Маис отметил, что инновационные циклы слишком быстры для обычных процедур закупок в мирное время.
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Вооружения, ЕС
14:18 22.11.2024
 
"Упустили". Генерал бундесвера назвал уязвимое место европейского ВПК

Генерал Маис: ЕС отстает от своих соперников в развитии беспилотных технологий

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз отстает от своих конкурентов в развитии беспилотных технологий. Такое мнение выразил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис.
"Мы немного упустили это развитие... Я считаю, что мы не смогли сделать в общем более или менее правильные выводы. Теперь нам нужно время, чтобы заполнить этот пробел", - цитирует Маиса издание Times.
По словам инспектора, немецкие военные не обращали должного внимания на использование беспилотных летательных аппаратов в Ираке и конфликте в Карабахе.
Он также подчеркнул, что Европа должна "нагнать скорость" развития дронов в украинском конфликте, где программное обеспечение обновляется каждые шесть недель. Маис отметил, что инновационные циклы слишком быстры для обычных процедур закупок в мирное время.
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