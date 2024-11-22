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В России рассказали о создании газового хаба совместно с Турцией

В России рассказали о создании газового хаба совместно с Турцией - 22.11.2024, ПРАЙМ

В России рассказали о создании газового хаба совместно с Турцией

Москва и Анкара продолжают работу по созданию газового хаба с тем, чтобы это было взаимовыгодно, заявил РИА Новости первый заместитель министра энергетики РФ... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T11:37+0300

2024-11-22T11:37+0300

2024-11-22T11:37+0300

энергетика

россия

турция

газовый хаб

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СТАМБУЛ, 22 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Москва и Анкара продолжают работу по созданию газового хаба с тем, чтобы это было взаимовыгодно, заявил РИА Новости первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. "Ведем работу по данному направлению. У нас очень плотные, хорошие отношения с турецкими коллегами. Сейчас выстраиваем работу так, чтобы это было взаимовыгодно и создавало хорошие условия и для потребителя, и для производителя", - заявил Сорокин на полях Стамбульского энергетического форума. Анкара рассчитывает запустить международный газовый хаб в 2025 году, заявил 1 ноября министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС на минувшей неделе заявил, что страны продолжают работу над созданием газового хаба, а Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. В начале октября он отмечал, что Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

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россия, турция, газовый хаб