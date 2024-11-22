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Песков назвал цель санкций США против Газпромбанка - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал цель санкций США против Газпромбанка
Песков назвал цель санкций США против Газпромбанка - 22.11.2024, ПРАЙМ
Песков назвал цель санкций США против Газпромбанка
Американские санкции в отношении Газпромбанка преследуют цель помешать поставкам "голубого топлива" в Европу. Такое предположение сделал официальный... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T13:35+0300
2024-11-22T13:39+0300
энергетика
россия
сша
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Американские санкции в отношении Газпромбанка преследуют цель помешать поставкам "голубого топлива" в Европу. Такое предположение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ответ "да" на обе части вашего вопроса", - сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, как уточнил политик, варианты оплаты за российский газ после введения рестрикций все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.В соответствии с указом российского президента Владимира Путина, Газпромбанк обеспечивает денежные операции для оплаты поставок российского газа в европейские государства. Согласно этой схеме кредитная организация открывает для зарубежного покупателя газа валютный и рублевый счета. Покупатель, в свою очередь, переводит на первый счет средства в заранее согласованной валюте, после чего банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа.В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
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россия, сша, санкции против рф
Энергетика, РОССИЯ, США, санкции против РФ
13:35 22.11.2024 (обновлено: 13:39 22.11.2024)
 
Песков назвал цель санкций США против Газпромбанка

Песков: санкции США против Газпромбанка призваны помешать поставкам газа в ЕС

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип "Газпромбанка"
Логотип Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Американские санкции в отношении Газпромбанка преследуют цель помешать поставкам "голубого топлива" в Европу. Такое предположение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ответ "да" на обе части вашего вопроса", - сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, как уточнил политик, варианты оплаты за российский газ после введения рестрикций все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.
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12:06
В соответствии с указом российского президента Владимира Путина, Газпромбанк обеспечивает денежные операции для оплаты поставок российского газа в европейские государства. Согласно этой схеме кредитная организация открывает для зарубежного покупателя газа валютный и рублевый счета. Покупатель, в свою очередь, переводит на первый счет средства в заранее согласованной валюте, после чего банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа.
В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАсанкции против РФ
 
 
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