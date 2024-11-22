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Песков назвал цель санкций США против Газпромбанка

Песков назвал цель санкций США против Газпромбанка - 22.11.2024, ПРАЙМ

Песков назвал цель санкций США против Газпромбанка

Американские санкции в отношении Газпромбанка преследуют цель помешать поставкам "голубого топлива" в Европу. Такое предположение сделал официальный... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T13:35+0300

2024-11-22T13:35+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Американские санкции в отношении Газпромбанка преследуют цель помешать поставкам "голубого топлива" в Европу. Такое предположение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ответ "да" на обе части вашего вопроса", - сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, как уточнил политик, варианты оплаты за российский газ после введения рестрикций все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.В соответствии с указом российского президента Владимира Путина, Газпромбанк обеспечивает денежные операции для оплаты поставок российского газа в европейские государства. Согласно этой схеме кредитная организация открывает для зарубежного покупателя газа валютный и рублевый счета. Покупатель, в свою очередь, переводит на первый счет средства в заранее согласованной валюте, после чего банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа.В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

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