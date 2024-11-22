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Эксперт оценил вероятность проблем с расчетами за газ РФ с Китаем и Турцией - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил вероятность проблем с расчетами за газ РФ с Китаем и Турцией
Эксперт оценил вероятность проблем с расчетами за газ РФ с Китаем и Турцией - 22.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность проблем с расчетами за газ РФ с Китаем и Турцией
При возможной потере российского газа после введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек" пострадают все европейские страны, при этом | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T17:06+0300
2024-11-22T17:06+0300
энергетика
россия
китай
турция
снг
газ
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. При возможной потере российского газа после введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек" пострадают все европейские страны, при этом вряд ли проблемы с расчетами возникнут у Китая, Турции и стран СНГ, сказали опрошенные РИА Новости эксперты. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом". "Если не будет трубопроводных поставок российского газа в Европу, то, конечно, пострадает вся Европа, потому что цены поднимутся. Причем не важно, где ты покупаешь трубопроводный газ – из Алжира, Азербайджана или, например, Норвегии. Там везде долгосрочные контракты, они в основном привязаны к стоимости на спотовом рынке. Цены там поднимутся, если начнется дефицит", – сказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако пока влияние санкций США против Газпромбанка оценить сложно, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Пока влияние решений OFAC (Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США – ред.) оценить с точки зрения реалистичности полной остановки транзита российского газа в ЕС сложно. Например, МИД Венгрии заявил, что это не помешает поставкам", – уточнил он. При этом вряд ли проблемы с расчетами за российский газ коснутся Китая, Турции и стран Содружество Независимых Государств (СНГ), считает и аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. "Вне Европы газ поставляется в Китай, Турцию и ряд стран СНГ, но с этими странами проблемы в расчётах маловероятны", – отметил он. Как заявил ранее в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.
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россия, китай, турция, снг, газ
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, СНГ, Газ
17:06 22.11.2024
 
Эксперт оценил вероятность проблем с расчетами за газ РФ с Китаем и Турцией

Эксперт назвали маловероятными проблемы с расчетами за газ РФ с Китаем, Турцией

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. При возможной потере российского газа после введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек" пострадают все европейские страны, при этом вряд ли проблемы с расчетами возникнут у Китая, Турции и стран СНГ, сказали опрошенные РИА Новости эксперты.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
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"Если не будет трубопроводных поставок российского газа в Европу, то, конечно, пострадает вся Европа, потому что цены поднимутся. Причем не важно, где ты покупаешь трубопроводный газ – из Алжира, Азербайджана или, например, Норвегии. Там везде долгосрочные контракты, они в основном привязаны к стоимости на спотовом рынке. Цены там поднимутся, если начнется дефицит", – сказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Однако пока влияние санкций США против Газпромбанка оценить сложно, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Пока влияние решений OFAC (Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США – ред.) оценить с точки зрения реалистичности полной остановки транзита российского газа в ЕС сложно. Например, МИД Венгрии заявил, что это не помешает поставкам", – уточнил он.
При этом вряд ли проблемы с расчетами за российский газ коснутся Китая, Турции и стран Содружество Независимых Государств (СНГ), считает и аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. "Вне Европы газ поставляется в Китай, Турцию и ряд стран СНГ, но с этими странами проблемы в расчётах маловероятны", – отметил он.
Как заявил ранее в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.
 
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