https://1prime.ru/20241122/gaz-853028598.html

Эксперт оценил вероятность проблем с расчетами за газ РФ с Китаем и Турцией

Эксперт оценил вероятность проблем с расчетами за газ РФ с Китаем и Турцией - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность проблем с расчетами за газ РФ с Китаем и Турцией

При возможной потере российского газа после введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек" пострадают все европейские страны, при этом | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T17:06+0300

2024-11-22T17:06+0300

2024-11-22T17:06+0300

энергетика

россия

китай

турция

снг

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. При возможной потере российского газа после введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек" пострадают все европейские страны, при этом вряд ли проблемы с расчетами возникнут у Китая, Турции и стран СНГ, сказали опрошенные РИА Новости эксперты. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом". "Если не будет трубопроводных поставок российского газа в Европу, то, конечно, пострадает вся Европа, потому что цены поднимутся. Причем не важно, где ты покупаешь трубопроводный газ – из Алжира, Азербайджана или, например, Норвегии. Там везде долгосрочные контракты, они в основном привязаны к стоимости на спотовом рынке. Цены там поднимутся, если начнется дефицит", – сказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако пока влияние санкций США против Газпромбанка оценить сложно, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Пока влияние решений OFAC (Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США – ред.) оценить с точки зрения реалистичности полной остановки транзита российского газа в ЕС сложно. Например, МИД Венгрии заявил, что это не помешает поставкам", – уточнил он. При этом вряд ли проблемы с расчетами за российский газ коснутся Китая, Турции и стран Содружество Независимых Государств (СНГ), считает и аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. "Вне Европы газ поставляется в Китай, Турцию и ряд стран СНГ, но с этими странами проблемы в расчётах маловероятны", – отметил он. Как заявил ранее в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.

https://1prime.ru/20241122/vengriya-853026002.html

китай

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, турция, снг, газ