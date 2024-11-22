https://1prime.ru/20241122/gaz-853032352.html
Молдавию предупредили о риске остаться без газа
Молдавию предупредили о риске остаться без газа - 22.11.2024, ПРАЙМ
Молдавию предупредили о риске остаться без газа
Санкции, введенные США против Газпромбанка, ставят Молдавию в ситуацию, когда она не сможет оплатить поставку газа и останется без важного энергоресурса на... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T21:59+0300
2024-11-22T21:59+0300
2024-11-22T22:00+0300
экономика
молдавия
газ
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Санкции, введенные США против Газпромбанка, ставят Молдавию в ситуацию, когда она не сможет оплатить поставку газа и останется без важного энергоресурса на пороге зимы, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии, доктор экономических наук Михаил Пойсик. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Включение Газпромбанка в санкционный список США напрямую затрагивает интересы Молдавии. В результате этого можно ожидать любых самых негативных последствий, в том числе и прекращение поставок газа накануне зимы", - заявил Пойсик. По его словам, Россия может принимать расчет за газ в рублях, это решило бы часть проблем, но власти Молдавии не хотят идти на подобные условия. "Молдавия ориентируется на общую концепцию Запада, поэтому отказывается платить в рублях, а оплачивать газ в долларах будет невозможно из-за санкций против российских банков. Логично, что отсутствие платы за газ приведет к прекращению поставок. Таким образом Молдавия позиционирует себя как недружественное государство к России", - отметил эксперт. При этом Пойсик уверен, что проблем для Приднестровья быть не должно, поставки газа в этот регион продолжатся. Главным поставщиком газа в Молдавию является российский "Газпром", которому также принадлежит 50% акций компании "Молдовагаз". Кишинев использует российский газ, чтобы получать электроэнергию от принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Министр энергетики Молдавии Витком Парликов на следующей неделе отправится с визитов в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудить вопросы поставки газа в республику.
https://1prime.ru/20241121/moldaviya-853006772.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, газ, газпромбанк
Экономика, МОЛДАВИЯ, Газ, Газпромбанк
Молдавию предупредили о риске остаться без газа
Эксперт: Молдавия рискует остаться без газа из-за санкций против Газпромбанка
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Санкции, введенные США против Газпромбанка, ставят Молдавию в ситуацию, когда она не сможет оплатить поставку газа и останется без важного энергоресурса на пороге зимы, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
"Включение Газпромбанка в санкционный список США напрямую затрагивает интересы Молдавии. В результате этого можно ожидать любых самых негативных последствий, в том числе и прекращение поставок газа накануне зимы", - заявил Пойсик.
По его словам, Россия может принимать расчет за газ в рублях, это решило бы часть проблем, но власти Молдавии не хотят идти на подобные условия.
Молдавия получит доступ к финансовой помощи от МВФ
"Молдавия ориентируется на общую концепцию Запада, поэтому отказывается платить в рублях, а оплачивать газ в долларах будет невозможно из-за санкций против российских банков. Логично, что отсутствие платы за газ приведет к прекращению поставок. Таким образом Молдавия позиционирует себя как недружественное государство к России", - отметил эксперт.
При этом Пойсик уверен, что проблем для Приднестровья быть не должно, поставки газа в этот регион продолжатся.
Главным поставщиком газа в Молдавию является российский "Газпром", которому также принадлежит 50% акций компании "Молдовагаз". Кишинев использует российский газ, чтобы получать электроэнергию от принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Министр энергетики Молдавии Витком Парликов на следующей неделе отправится с визитов в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудить вопросы поставки газа в республику.