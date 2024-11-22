https://1prime.ru/20241122/gazprombank--853012152.html
Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом
Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом - 22.11.2024, ПРАЙМ
Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом
В Газпромбанке предупредили о потенциальных проблемах с картами Union Pay за границей на фоне включения банка в список американских санкций. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T08:50+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В Газпромбанке предупредили о потенциальных проблемах с картами Union Pay за границей на фоне включения банка в список американских санкций. В сообщении кредитной организации говорится, что сложности в работе этих карт могут начаться 21 ноября. В этой связи в банке порекомендовали использовать наличные.Ранее в четверг 21 ноября Минфин Соединенных Штатов сообщил о внесении Газпромбанка в стоп-лист. Более того, в санкционных список попали шесть его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Отмечается, что до последнего времени Газпромбанк оставался последним крупным финансовым учреждением России, не включенным в список американских санкций.
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россия, сша, газпромбанк
Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом
Газпромбанк на фоне санкций США предупредил о проблемах с Union Pay за рубежом
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В Газпромбанке предупредили о потенциальных проблемах с картами Union Pay за границей на фоне включения банка в список американских санкций.
В сообщении кредитной организации говорится, что сложности в работе этих карт могут начаться 21 ноября. В этой связи в банке порекомендовали использовать наличные.
Ранее в четверг 21 ноября Минфин Соединенных Штатов сообщил о внесении Газпромбанка в стоп-лист. Более того, в санкционных список попали шесть его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.
Отмечается, что до последнего времени Газпромбанк оставался последним крупным финансовым учреждением России, не включенным в список американских санкций.
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