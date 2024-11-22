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Сотни тысяч солдат. Германия подготовила план войны с Россией
Сотни тысяч солдат. Германия подготовила план войны с Россией - 22.11.2024, ПРАЙМ
Сотни тысяч солдат. Германия подготовила план войны с Россией
ФРГ подготовила секретный документ — "Оперативный план Германии" на тысячу страниц, где регламентируются действия на случай полномасштабной войны с Россией,... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T07:06+0300
2024-11-22T07:06+0300
2024-11-22T07:06+0300
германия
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. ФРГ подготовила секретный документ — "Оперативный план Германии" на тысячу страниц, где регламентируются действия на случай полномасштабной войны с Россией, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.Как отмечается, у бундесвера есть конкретные предложения о том, как компаниям следует готовиться к режиму военного времени.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, в документе, в частности, перечислены все сооружения и объекты инфраструктуры, которые подлежат особой защите.Также там содержатся планы того, как действовать в случае оборонительных действий или прописаны заблаговременные действия, в случае эскалации напряженности, то есть "если нужно будет ответить сдерживанием на российский маневр на восточном фланге НАТО"."Тогда Германия станет центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых придется переправить на восток вместе с военной техникой, продовольствием и медикаментами", — говорится в статье.Россия неоднократно заявляла, что не угрожает странам НАТО.
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германия
Сотни тысяч солдат. Германия подготовила план войны с Россией
FAZ: Германия подготовила план на случай полномасштабной войны с Россией
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. ФРГ подготовила секретный документ — "Оперативный план Германии" на тысячу страниц, где регламентируются действия на случай полномасштабной войны с Россией, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как отмечается, у бундесвера есть конкретные предложения о том, как компаниям следует готовиться к режиму военного времени.
По данным издания, в документе, в частности, перечислены все сооружения и объекты инфраструктуры, которые подлежат особой защите.
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Также там содержатся планы того, как действовать в случае оборонительных действий или прописаны заблаговременные действия, в случае эскалации напряженности, то есть "если нужно будет ответить сдерживанием на российский маневр на восточном фланге НАТО".
"Тогда Германия станет центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых придется переправить на восток вместе с военной техникой, продовольствием и медикаментами", — говорится в статье.
Россия неоднократно заявляла, что не угрожает странам НАТО.