https://1prime.ru/20241122/germaniya-853010566.html

Сотни тысяч солдат. Германия подготовила план войны с Россией

Сотни тысяч солдат. Германия подготовила план войны с Россией - 22.11.2024, ПРАЙМ

Сотни тысяч солдат. Германия подготовила план войны с Россией

ФРГ подготовила секретный документ — "Оперативный план Германии" на тысячу страниц, где регламентируются действия на случай полномасштабной войны с Россией,... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T07:06+0300

2024-11-22T07:06+0300

2024-11-22T07:06+0300

германия

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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. ФРГ подготовила секретный документ — "Оперативный план Германии" на тысячу страниц, где регламентируются действия на случай полномасштабной войны с Россией, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.Как отмечается, у бундесвера есть конкретные предложения о том, как компаниям следует готовиться к режиму военного времени.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, в документе, в частности, перечислены все сооружения и объекты инфраструктуры, которые подлежат особой защите.Также там содержатся планы того, как действовать в случае оборонительных действий или прописаны заблаговременные действия, в случае эскалации напряженности, то есть "если нужно будет ответить сдерживанием на российский маневр на восточном фланге НАТО"."Тогда Германия станет центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых придется переправить на восток вместе с военной техникой, продовольствием и медикаментами", — говорится в статье.Россия неоднократно заявляла, что не угрожает странам НАТО.

https://1prime.ru/20241117/ukraina-852875738.html

германия

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германия