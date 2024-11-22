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Destatis ухудшил оценку роста ВВП Германии

Destatis ухудшил оценку роста ВВП Германии - 22.11.2024, ПРАЙМ

Destatis ухудшил оценку роста ВВП Германии

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в третьем квартале поднялся на 0,1% в квартальном выражении с учетом сезонных корректировок, | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T10:30+0300

2024-11-22T10:30+0300

2024-11-22T10:30+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в третьем квартале поднялся на 0,1% в квартальном выражении с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% в квартальном выражении. Снижение ВВП во втором квартале составило 0,3% в квартальном выражении, в первом квартале наблюдался рост на 0,2%. В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок снизился на 0,3%, предварительно ожидалось снижение на 0,2%. Во втором квартале снижение составляло также 0,3%, в первом – 0,1%. При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в третьем квартале текущего года увеличился на 0,1% в годовом выражении при предварительной оценке роста на 0,2%. Во втором квартале рост составлял также 0,1%, в первом было зафиксировано снижение на 0,8%.

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германия

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германия