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Гордума Южно-Сахалинска отложила введение туристического налога - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Гордума Южно-Сахалинска отложила введение туристического налога
Гордума Южно-Сахалинска отложила введение туристического налога - 22.11.2024, ПРАЙМ
Гордума Южно-Сахалинска отложила введение туристического налога
Депутаты гордумы Южно-Сахалинска в пятницу приняли решение не вводить с 2025 года туристический налог в областном центре, сообщил министр туризма Сахалинской... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T05:59+0300
2024-11-22T05:59+0300
бизнес
туризм
экономика
южно-сахалинск
сахалин
туристический налог
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Депутаты гордумы Южно-Сахалинска в пятницу приняли решение не вводить с 2025 года туристический налог в областном центре, сообщил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. "Сегодня на заседании городской думы Южно-Сахалинска совместно с депутатами приняли решение отложить введение туристического налога в 2025 году", - написал глава регионально минтуризма в Telegram-канале. Однако министр подчеркнул, что считает взимание платы с туристов хорошей мерой, которая даст муниципалитету дополнительную возможность для развития туристической инфраструктуры. "Но сейчас необходимо понять всю систему администрирования, чтобы у гостиниц, которые будут выступать в роли агентов, не возникало вопросов", - отметил Лазарев. Власти региона ранее сообщали, что с 2025 года в ряде районов Сахалинской области планируется введение туристического налога. Его уже утвердили в Корсаковском и Курильском городских округах, планировалось это сделать и в Южно-Сахалинске. Прогнозируемый туристический налог в бюджет Южно-Сахалинска в 2025 году мог составить почти 30 миллионов рублей.
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южно-сахалинск
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бизнес, туризм, южно-сахалинск, сахалин, туристический налог
Бизнес, Туризм, Экономика, Южно-Сахалинск, Сахалин, туристический налог
05:59 22.11.2024
 
Гордума Южно-Сахалинска отложила введение туристического налога

Гордума Южно-Сахалинска отложила введение туристического налога с 2025 года

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаЮжно-Сахалинск
Южно-Сахалинск - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Депутаты гордумы Южно-Сахалинска в пятницу приняли решение не вводить с 2025 года туристический налог в областном центре, сообщил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
"Сегодня на заседании городской думы Южно-Сахалинска совместно с депутатами приняли решение отложить введение туристического налога в 2025 году", - написал глава регионально минтуризма в Telegram-канале.
Однако министр подчеркнул, что считает взимание платы с туристов хорошей мерой, которая даст муниципалитету дополнительную возможность для развития туристической инфраструктуры.
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В Суздале будут взимать туристический налог
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"Но сейчас необходимо понять всю систему администрирования, чтобы у гостиниц, которые будут выступать в роли агентов, не возникало вопросов", - отметил Лазарев.
Власти региона ранее сообщали, что с 2025 года в ряде районов Сахалинской области планируется введение туристического налога. Его уже утвердили в Корсаковском и Курильском городских округах, планировалось это сделать и в Южно-Сахалинске. Прогнозируемый туристический налог в бюджет Южно-Сахалинска в 2025 году мог составить почти 30 миллионов рублей.
 
ЭкономикаБизнесТуризмЮжно-СахалинскСахалинтуристический налог
 
 
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