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Гордума Южно-Сахалинска отложила введение туристического налога

Гордума Южно-Сахалинска отложила введение туристического налога - 22.11.2024, ПРАЙМ

Гордума Южно-Сахалинска отложила введение туристического налога

Депутаты гордумы Южно-Сахалинска в пятницу приняли решение не вводить с 2025 года туристический налог в областном центре, сообщил министр туризма Сахалинской... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T05:59+0300

2024-11-22T05:59+0300

2024-11-22T05:59+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Депутаты гордумы Южно-Сахалинска в пятницу приняли решение не вводить с 2025 года туристический налог в областном центре, сообщил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. "Сегодня на заседании городской думы Южно-Сахалинска совместно с депутатами приняли решение отложить введение туристического налога в 2025 году", - написал глава регионально минтуризма в Telegram-канале. Однако министр подчеркнул, что считает взимание платы с туристов хорошей мерой, которая даст муниципалитету дополнительную возможность для развития туристической инфраструктуры. "Но сейчас необходимо понять всю систему администрирования, чтобы у гостиниц, которые будут выступать в роли агентов, не возникало вопросов", - отметил Лазарев. Власти региона ранее сообщали, что с 2025 года в ряде районов Сахалинской области планируется введение туристического налога. Его уже утвердили в Корсаковском и Курильском городских округах, планировалось это сделать и в Южно-Сахалинске. Прогнозируемый туристический налог в бюджет Южно-Сахалинска в 2025 году мог составить почти 30 миллионов рублей.

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бизнес, туризм, южно-сахалинск, сахалин, туристический налог