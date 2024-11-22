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Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу в пятницу

Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу в пятницу - 22.11.2024, ПРАЙМ

Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу в пятницу

Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу в связи с подходом циклона, сообщает транспортно-экспедиторская... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T02:45+0300

2024-11-22T02:45+0300

2024-11-22T02:45+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу в связи с подходом циклона, сообщает транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис". "По информации ПАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП), в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, во второй половине суток 22 ноября 2024 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - отмечается в сообщении компании в Telegram-канале. По прогнозам синоптиков, морское сообщение Сахалина с материком может возобновиться в середине суток 24 ноября. Паромы будут пережидать непогоду в порту Ванино.

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