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Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу в пятницу
Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу в пятницу - 22.11.2024, ПРАЙМ
Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу в пятницу
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу в связи с подходом циклона, сообщает транспортно-экспедиторская... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T02:45+0300
2024-11-22T02:45+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу в связи с подходом циклона, сообщает транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис".
"По информации ПАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП), в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, во второй половине суток 22 ноября 2024 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - отмечается в сообщении компании в Telegram-канале.
По прогнозам синоптиков, морское сообщение Сахалина с материком может возобновиться в середине суток 24 ноября. Паромы будут пережидать непогоду в порту Ванино.
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Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу в пятницу
Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу в пятницу из-за циклона
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу в связи с подходом циклона, сообщает транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис".
"По информации ПАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП), в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, во второй половине суток 22 ноября 2024 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - отмечается в сообщении компании в Telegram-канале.
По прогнозам синоптиков, морское сообщение Сахалина с материком может возобновиться в середине суток 24 ноября. Паромы будут пережидать непогоду в порту Ванино.