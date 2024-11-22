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В России проиндексируют тарифы на грузовые перевозки и проезд в плацкарте

В России проиндексируют тарифы на грузовые перевозки и проезд в плацкарте - 22.11.2024, ПРАЙМ

В России проиндексируют тарифы на грузовые перевозки и проезд в плацкарте

Правительство РФ утвердило индексацию с 1 декабря 2024 года тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 13,8%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,6%,... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T21:53+0300

2024-11-22T21:53+0300

2024-11-22T21:54+0300

экономика

индексация

железнодорожные перевозки

грузы

плацкарт

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило индексацию с 1 декабря 2024 года тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 13,8%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,6%, говорится в распоряжении кабмина на официальном портале. "ФАС России… проиндексировать с 1 декабря 2024 года: на 13,8% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов с включением этой индексации в индексируемую базу… на 11,6% действующие тарифы на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте железнодорожных перевозок, багажа и грузобагажа", - говорится в сообщении. Согласно документу, на 10,2% индексируются действующие тарифы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые организациями - владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем следовании. Также принято решение проиндексировать тарифы на перевозки грузов в контейнерах за исключением перевозок в термических контейнерах и контейнерах-платформах, а также в приравненных к ним по тарифным условиям контейнерах специального назначения, а также на перевозки указанных порожних контейнеров на 5% с 1 января 2025 года и на 5% с 1 января 2026 года с включением этой индексации в индексируемую базу. Также указано, что понижающие коэффициенты 0,4 и 0,895 к тарифам на экспортные перевозки каменного угля железнодорожным транспортом общего пользования не подлежат применению с 1 декабря 2024 года. Установлено, что с 2025 года ежегодный темп изменения тарифов на перевозки грузов и услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках грузов определяется на основании совокупного композитного индекса, рассчитанного как среднее арифметическое значений фактических композитных индексов, определяемых в утвержденном ФАС порядке, за 2 года, предшествующих очередному периоду регулирования.

https://1prime.ru/20241113/elektroenergii-852794731.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индексация, железнодорожные перевозки, грузы, плацкарт