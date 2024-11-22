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В России проиндексируют тарифы на грузовые перевозки и проезд в плацкарте - 22.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России проиндексируют тарифы на грузовые перевозки и проезд в плацкарте
В России проиндексируют тарифы на грузовые перевозки и проезд в плацкарте - 22.11.2024, ПРАЙМ
В России проиндексируют тарифы на грузовые перевозки и проезд в плацкарте
Правительство РФ утвердило индексацию с 1 декабря 2024 года тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 13,8%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,6%,... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T21:53+0300
2024-11-22T21:54+0300
экономика
индексация
железнодорожные перевозки
грузы
плацкарт
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило индексацию с 1 декабря 2024 года тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 13,8%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,6%, говорится в распоряжении кабмина на официальном портале. "ФАС России… проиндексировать с 1 декабря 2024 года: на 13,8% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов с включением этой индексации в индексируемую базу… на 11,6% действующие тарифы на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте железнодорожных перевозок, багажа и грузобагажа", - говорится в сообщении. Согласно документу, на 10,2% индексируются действующие тарифы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые организациями - владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем следовании. Также принято решение проиндексировать тарифы на перевозки грузов в контейнерах за исключением перевозок в термических контейнерах и контейнерах-платформах, а также в приравненных к ним по тарифным условиям контейнерах специального назначения, а также на перевозки указанных порожних контейнеров на 5% с 1 января 2025 года и на 5% с 1 января 2026 года с включением этой индексации в индексируемую базу. Также указано, что понижающие коэффициенты 0,4 и 0,895 к тарифам на экспортные перевозки каменного угля железнодорожным транспортом общего пользования не подлежат применению с 1 декабря 2024 года. Установлено, что с 2025 года ежегодный темп изменения тарифов на перевозки грузов и услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках грузов определяется на основании совокупного композитного индекса, рассчитанного как среднее арифметическое значений фактических композитных индексов, определяемых в утвержденном ФАС порядке, за 2 года, предшествующих очередному периоду регулирования.
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индексация, железнодорожные перевозки, грузы, плацкарт
Экономика, индексация, железнодорожные перевозки, грузы, плацкарт
21:53 22.11.2024 (обновлено: 21:54 22.11.2024)
 
В России проиндексируют тарифы на грузовые перевозки и проезд в плацкарте

Кабмин: грузовые перевозки и проезд в плацкарте будут проиндексированы с декабря

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда
Товарные поезда - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило индексацию с 1 декабря 2024 года тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 13,8%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,6%, говорится в распоряжении кабмина на официальном портале.
"ФАС России… проиндексировать с 1 декабря 2024 года: на 13,8% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов с включением этой индексации в индексируемую базу… на 11,6% действующие тарифы на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте железнодорожных перевозок, багажа и грузобагажа", - говорится в сообщении.
Согласно документу, на 10,2% индексируются действующие тарифы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые организациями - владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем следовании.
Также принято решение проиндексировать тарифы на перевозки грузов в контейнерах за исключением перевозок в термических контейнерах и контейнерах-платформах, а также в приравненных к ним по тарифным условиям контейнерах специального назначения, а также на перевозки указанных порожних контейнеров на 5% с 1 января 2025 года и на 5% с 1 января 2026 года с включением этой индексации в индексируемую базу.
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Также указано, что понижающие коэффициенты 0,4 и 0,895 к тарифам на экспортные перевозки каменного угля железнодорожным транспортом общего пользования не подлежат применению с 1 декабря 2024 года.
Установлено, что с 2025 года ежегодный темп изменения тарифов на перевозки грузов и услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках грузов определяется на основании совокупного композитного индекса, рассчитанного как среднее арифметическое значений фактических композитных индексов, определяемых в утвержденном ФАС порядке, за 2 года, предшествующих очередному периоду регулирования.
 
Экономикаиндексацияжелезнодорожные перевозкигрузыплацкарт
 
 
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