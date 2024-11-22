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Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом

Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом - 22.11.2024, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом

Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу ростом после публикации слабой макростатистики, которая указывает на возможность понижения учетной ставки... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T20:48+0300

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экономика

фондовые индексы европы

рост

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу ростом после публикации слабой макростатистики, которая указывает на возможность понижения учетной ставки Европейского центробанка (ЕЦБ) сразу на 50 базисных пунктов в декабре, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,38% - до 8 262,08 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 7 255,01 пункта, немецкий DAX - на 0,92%, до 19 322,59 пункта. В пятницу инвесторы оценивали европейскую макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 48,1 пункта с 50 пунктов в октябре, в то время как прогнозировалось сохранение показателя. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Кроме того, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) понизило оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 0,1% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% в квартальном выражении. По словам аналитиков, слабые показатели указывают на возможность понижения учетной ставки ЕЦБ сразу на 50 базисных пунктов, до 2,9% с 3,4%, на следующем заседании, которое пройдет в декабре. "Эти данные действительно ставят вопрос о понижении ставки на 50 базисных пунктов", - цитирует агентство Блумберг стратега по глобальным рынкам J.P. Morgan Private Bank Мэттью Ландона (Matthew Landon).

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фондовые индексы европы, рост