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Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом - 22.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241122/indeksy-853031241.html
Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом
Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом - 22.11.2024, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом
Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу ростом после публикации слабой макростатистики, которая указывает на возможность понижения учетной ставки... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T20:48+0300
2024-11-22T20:49+0300
экономика
фондовые индексы европы
рост
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу ростом после публикации слабой макростатистики, которая указывает на возможность понижения учетной ставки Европейского центробанка (ЕЦБ) сразу на 50 базисных пунктов в декабре, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,38% - до 8 262,08 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 7 255,01 пункта, немецкий DAX - на 0,92%, до 19 322,59 пункта. В пятницу инвесторы оценивали европейскую макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 48,1 пункта с 50 пунктов в октябре, в то время как прогнозировалось сохранение показателя. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Кроме того, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) понизило оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 0,1% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% в квартальном выражении. По словам аналитиков, слабые показатели указывают на возможность понижения учетной ставки ЕЦБ сразу на 50 базисных пунктов, до 2,9% с 3,4%, на следующем заседании, которое пройдет в декабре. "Эти данные действительно ставят вопрос о понижении ставки на 50 базисных пунктов", - цитирует агентство Блумберг стратега по глобальным рынкам J.P. Morgan Private Bank Мэттью Ландона (Matthew Landon).
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фондовые индексы европы, рост
Экономика, фондовые индексы Европы, рост
20:48 22.11.2024 (обновлено: 20:49 22.11.2024)
 
Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом

Фондовые индексы Европы выросли на ожиданиях снижения учетной ставки ЕЦБ

© flickr.com / Metro CentricСкульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© flickr.com / Metro Centric
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу ростом после публикации слабой макростатистики, которая указывает на возможность понижения учетной ставки Европейского центробанка (ЕЦБ) сразу на 50 базисных пунктов в декабре, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,38% - до 8 262,08 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 7 255,01 пункта, немецкий DAX - на 0,92%, до 19 322,59 пункта.
В пятницу инвесторы оценивали европейскую макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 48,1 пункта с 50 пунктов в октябре, в то время как прогнозировалось сохранение показателя. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Кроме того, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) понизило оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 0,1% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% в квартальном выражении.
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением
15 ноября, 20:50
По словам аналитиков, слабые показатели указывают на возможность понижения учетной ставки ЕЦБ сразу на 50 базисных пунктов, до 2,9% с 3,4%, на следующем заседании, которое пройдет в декабре.
"Эти данные действительно ставят вопрос о понижении ставки на 50 базисных пунктов", - цитирует агентство Блумберг стратега по глобальным рынкам J.P. Morgan Private Bank Мэттью Ландона (Matthew Landon).
 
Экономикафондовые индексы Европырост
 
 
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