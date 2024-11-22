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ПСБ возобновил прием заявок "Семейной ипотеке" - 22.11.2024, ПРАЙМ
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ПСБ возобновил прием заявок "Семейной ипотеке"
ПСБ возобновил прием заявок "Семейной ипотеке" - 22.11.2024, ПРАЙМ
ПСБ возобновил прием заявок "Семейной ипотеке"
Промсвязьбанк возобновил прием заявок по программе "Семейная ипотека", сообщила кредитная организация. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T13:28+0300
2024-11-22T13:28+0300
россия
псб
семейная ипотека
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Промсвязьбанк возобновил прием заявок по программе "Семейная ипотека", сообщила кредитная организация. "ПСБ возобновил прием заявок по программе "Семейная ипотека" по ставке от 5,5%", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. ПСБ указывает, что сумма кредита составляет 12 миллионов рублей (включительно) для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 миллионов рублей (включительно) - для остальных регионов. Первоначальный взнос - не менее 30,01%, максимальный срок кредитования - 30 лет. В начале ноября госкомпания "Дом.РФ", являющаяся оператором льготной программы, сообщила, что распределила между банками дополнительные лимиты по семейной ипотеке. В конце октября правительство выделило дополнительные 350 миллиардов рублей на возмещение в этом году банкам выпадающих доходов при выдаче кредитов по данной программе. Решение было принято в связи с фактическим исчерпанием предыдущих выделенных на год лимитов. 11 ноября ВТБ сообщил, что получил новый лимит по программе семейной ипотеки и возобновит проведение сделок с 13 ноября. Днем позже Сбербанк сообщил, что с 15 ноября возобновляет проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ". В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также такую ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.
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россия, псб, семейная ипотека
РОССИЯ, ПСБ, семейная ипотека
13:28 22.11.2024
 
ПСБ возобновил прием заявок "Семейной ипотеке"

Промсвязьбанк возобновил прием заявок по программе "Семейная ипотека"

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Промсвязьбанк возобновил прием заявок по программе "Семейная ипотека", сообщила кредитная организация.
"ПСБ возобновил прием заявок по программе "Семейная ипотека" по ставке от 5,5%", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
ПСБ указывает, что сумма кредита составляет 12 миллионов рублей (включительно) для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 миллионов рублей (включительно) - для остальных регионов. Первоначальный взнос - не менее 30,01%, максимальный срок кредитования - 30 лет.
В начале ноября госкомпания "Дом.РФ", являющаяся оператором льготной программы, сообщила, что распределила между банками дополнительные лимиты по семейной ипотеке. В конце октября правительство выделило дополнительные 350 миллиардов рублей на возмещение в этом году банкам выпадающих доходов при выдаче кредитов по данной программе. Решение было принято в связи с фактическим исчерпанием предыдущих выделенных на год лимитов.
11 ноября ВТБ сообщил, что получил новый лимит по программе семейной ипотеки и возобновит проведение сделок с 13 ноября. Днем позже Сбербанк сообщил, что с 15 ноября возобновляет проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ".
В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также такую ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Минфин сохранит параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6%
Вчера, 10:31
 
РОССИЯПСБсемейная ипотека
 
 
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