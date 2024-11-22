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В Иркутске и Братске отменили утренние рейсы из-за тумана
В Иркутске и Братске отменили утренние рейсы из-за тумана - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Иркутске и Братске отменили утренние рейсы из-за тумана
Утренние рейсы самолетов в Иркутске и Братске перенесены из-за густого тумана до благоприятных метеоусловий, сообщается в Telegram-каналах аэропортов Иркутска и | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T07:13+0300
2024-11-22T07:13+0300
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ИРКУТСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Утренние рейсы самолетов в Иркутске и Братске перенесены из-за густого тумана до благоприятных метеоусловий, сообщается в Telegram-каналах аэропортов Иркутска и Братска.
Утром в пятницу по метеоусловиям в Иркутске и Братске перенесен вылет ряда авиарейсов. Прибытие утренних рейсов задерживается, самолеты направлены на запасные аэродромы. Речь, в частности, идет о рейсах авиакомпании "Победа" из Иркутска в Шереметьево и S7 Airlines в Домодедово.
"Из-за тумана переносятся утренние рейсы до благоприятных метеоусловий", - говорится в сообщении Telegram-канала "Международный аэропорт Иркутск".
Аэропорт Братска сообщает, что "по причине густого тумана" с задержкой прибудут в Братск рейсы из Новосибирска и Москвы. Московский рейс приземлился в Красноярске в ожидании благоприятных погодных условий в аэропорту прибытия.
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В Иркутске и Братске отменили утренние рейсы из-за тумана
Утренние рейсы самолетов в Иркутске и Братске перенесены из-за тумана
ИРКУТСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Утренние рейсы самолетов в Иркутске и Братске перенесены из-за густого тумана до благоприятных метеоусловий, сообщается в Telegram-каналах аэропортов Иркутска и Братска.
Утром в пятницу по метеоусловиям в Иркутске и Братске перенесен вылет ряда авиарейсов. Прибытие утренних рейсов задерживается, самолеты направлены на запасные аэродромы. Речь, в частности, идет о рейсах авиакомпании "Победа" из Иркутска в Шереметьево и S7 Airlines в Домодедово.
"Из-за тумана переносятся утренние рейсы до благоприятных метеоусловий", - говорится в сообщении Telegram-канала "Международный аэропорт Иркутск".
Аэропорт Братска сообщает, что "по причине густого тумана" с задержкой прибудут в Братск рейсы из Новосибирска и Москвы. Московский рейс приземлился в Красноярске в ожидании благоприятных погодных условий в аэропорту прибытия.