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Комнаты в крупных российских городах подорожали год на 13% - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Комнаты в крупных российских городах подорожали год на 13%
Комнаты в крупных российских городах подорожали год на 13% - 22.11.2024, ПРАЙМ
Комнаты в крупных российских городах подорожали год на 13%
Комнаты в крупных городах России подорожали с ноября прошлого года на 13% - в среднем до 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T05:44+0300
2024-11-22T05:44+0300
недвижимость
квартиры
жилье
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Комнаты в крупных городах России подорожали с ноября прошлого года на 13% - в среднем до 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". Комнаты подорожали в 65 городах из 70 исследованных. Наибольший ценовой рост "Миром квартир" зафиксирован в Набережных Челнах (+41%), а также в Ульяновске (+39%), Владикавказе (+37%), Череповце (+37%), Кирове (+36%), Чебоксарах (+35%), Ростове-на-Дону (+35%), Саранске (+32%), Симферополе (+29%) и Ярославле (+28%). При этом Москва показала рост на 15%, а Санкт-Петербург - на 6%. По данным портала, подешевели комнаты в остальных пяти городах - Владивостоке (-11%), Белгороде (-2%), Чите (-1%), а также в Хабаровске и Мурманске, где снижение цен составило менее 1%. "По сравнению с целыми квартирами комнаты дешевле в 4,5 раза. Поэтому ценам на комнаты есть куда расти. Для сравнения: средняя цена квартир на вторичном рынке выросла с ноября 2023 года гораздо меньше – всего на 5,1%", – прокомментировал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. Он также уточнил, что самые дорогие комнаты по-прежнему предлагаются в Москве (более 4,6 миллиона рублей), на втором месте - Сочи (почти 3,4 миллиона рублей), на третьем - Санкт-Петербург (2,8 миллиона рублей).
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квартиры, жилье
Недвижимость, квартиры, жилье
05:44 22.11.2024
 
Комнаты в крупных российских городах подорожали год на 13%

"Мир квартир": комнаты в крупных городах России подорожали за год на 13%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Комнаты в крупных городах России подорожали с ноября прошлого года на 13% - в среднем до 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир".
Комнаты подорожали в 65 городах из 70 исследованных. Наибольший ценовой рост "Миром квартир" зафиксирован в Набережных Челнах (+41%), а также в Ульяновске (+39%), Владикавказе (+37%), Череповце (+37%), Кирове (+36%), Чебоксарах (+35%), Ростове-на-Дону (+35%), Саранске (+32%), Симферополе (+29%) и Ярославле (+28%). При этом Москва показала рост на 15%, а Санкт-Петербург - на 6%.
По данным портала, подешевели комнаты в остальных пяти городах - Владивостоке (-11%), Белгороде (-2%), Чите (-1%), а также в Хабаровске и Мурманске, где снижение цен составило менее 1%.
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"По сравнению с целыми квартирами комнаты дешевле в 4,5 раза. Поэтому ценам на комнаты есть куда расти. Для сравнения: средняя цена квартир на вторичном рынке выросла с ноября 2023 года гораздо меньше – всего на 5,1%", – прокомментировал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
Он также уточнил, что самые дорогие комнаты по-прежнему предлагаются в Москве (более 4,6 миллиона рублей), на втором месте - Сочи (почти 3,4 миллиона рублей), на третьем - Санкт-Петербург (2,8 миллиона рублей).
 
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