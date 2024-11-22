https://1prime.ru/20241122/komnaty-853009374.html

Комнаты в крупных российских городах подорожали год на 13%

Комнаты в крупных российских городах подорожали год на 13% - 22.11.2024, ПРАЙМ

Комнаты в крупных российских городах подорожали год на 13%

Комнаты в крупных городах России подорожали с ноября прошлого года на 13% - в среднем до 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T05:44+0300

2024-11-22T05:44+0300

2024-11-22T05:44+0300

недвижимость

квартиры

жилье

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Комнаты в крупных городах России подорожали с ноября прошлого года на 13% - в среднем до 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". Комнаты подорожали в 65 городах из 70 исследованных. Наибольший ценовой рост "Миром квартир" зафиксирован в Набережных Челнах (+41%), а также в Ульяновске (+39%), Владикавказе (+37%), Череповце (+37%), Кирове (+36%), Чебоксарах (+35%), Ростове-на-Дону (+35%), Саранске (+32%), Симферополе (+29%) и Ярославле (+28%). При этом Москва показала рост на 15%, а Санкт-Петербург - на 6%. По данным портала, подешевели комнаты в остальных пяти городах - Владивостоке (-11%), Белгороде (-2%), Чите (-1%), а также в Хабаровске и Мурманске, где снижение цен составило менее 1%. "По сравнению с целыми квартирами комнаты дешевле в 4,5 раза. Поэтому ценам на комнаты есть куда расти. Для сравнения: средняя цена квартир на вторичном рынке выросла с ноября 2023 года гораздо меньше – всего на 5,1%", – прокомментировал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. Он также уточнил, что самые дорогие комнаты по-прежнему предлагаются в Москве (более 4,6 миллиона рублей), на втором месте - Сочи (почти 3,4 миллиона рублей), на третьем - Санкт-Петербург (2,8 миллиона рублей).

https://1prime.ru/20241119/nabiullina-852916204.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

квартиры, жилье