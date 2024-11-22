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Южная Корея в октябре сократила поставки автомобилей в Россию

Южная Корея в октябре сократила поставки автомобилей в Россию - 22.11.2024, ПРАЙМ

Южная Корея в октябре сократила поставки автомобилей в Россию

Южная Корея в октябре на фоне повышения утильсбора сократил поставки автомобилей в Россию до минимума с июня этого года, следует из анализа РИА Новости данных... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T06:17+0300

2024-11-22T06:17+0300

2024-11-22T06:17+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Южная Корея в октябре на фоне повышения утильсбора сократил поставки автомобилей в Россию до минимума с июня этого года, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 октября вырос на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации, при этом с 1 января 2025 года сбор вырастет на 10-20%. На этом фоне в середине осени Южная Корея уменьшила поставки автомобилей почти на 10% - до 54,2 миллиона долларов против 60,1 миллиона месяцем ранее. Это минимальный объем поставок с июня текущего года (46,2 миллиона долларов). При этом на Россию пришлось менее 1% всех южнокорейских поставок в октябре. Крупнейшим же покупателем южнокорейских машин являются США, которые за месяц импортировали их на 3 миллиарда долларов. Ближайший конкурент, Канада, ввезла легковых автомобилей на 463 миллиона долларов, а тройку основных покупателей замыкает Великобритания с 241,2 миллиона. Всего за десять месяцев текущего года Южная Корея поставила в Россию автомобилей на 530,8 миллиона долларов, что на 7% меньше показателя за прошлый год. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Цель такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания его срока службы.

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