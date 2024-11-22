https://1prime.ru/20241122/kosmos-853020136.html

Россия ответит, если кто-то выведет оружие в космос, заявил Борисов

Россия ответит, если кто-то выведет оружие в космос, заявил Борисов - 22.11.2024, ПРАЙМ

Россия ответит, если кто-то выведет оружие в космос, заявил Борисов

Россия будет реагировать, если какая-либо страна запустит оружие в космос, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T13:14+0300

2024-11-22T13:14+0300

2024-11-22T14:03+0300

вооружения

россия

юрий борисов

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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Россия будет реагировать, если какая-либо страна запустит оружие в космос, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов."Россия вообще всегда непреклонно и последовательно отстаивает позицию невывода в космос какого-либо оружия. Ну, скажем так, вероятность, что оно может там появиться, оно зависит от соотношения сторон. И, в принципе, если какая-то страна рискнёт использовать космическое пространство как арену боевых действий и выведет какой-то вид оружия в космос, то России, конечно, придётся адекватным образом реагировать на это", - отметил глава организации в беседе с Мариной Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live.Он подчеркнул, что что Россия никогда не будет первой, кто выведет оружие в космос, и действует в соответствии с международным соглашением о мирном использовании космического пространства.Борисов также призвал к разработке юридически обязывающего документа, который бы предотвратил угрозы космическим аппаратам и использованию оружия в космосе.

https://1prime.ru/20241122/raketa-853016840.html

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россия, юрий борисов