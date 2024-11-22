https://1prime.ru/20241122/lavrov-853023308.html
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров - 22.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался реакции России на применение ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь ее территории. Об этом заявил | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:41+0300
2024-11-22T14:41+0300
2024-11-22T14:41+0300
политика
россия
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался реакции России на применение ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь ее территории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался", - отметил он.По словам главы внешнеполитического ведомства России, Зеленский начал обвинять своих "хозяев" в том, что он остался без оружия перед такими действиями со стороны России. Минситр подчеркнул, что Зеленскому было полезно "ощутить это на своей шкуре".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия направила Соединенным Штатам уведомление об испытаниях баллистической ракеты за 30 минут до запуска.
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853021736.html
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россия, владимир зеленский, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
Лавров: Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойных ракет
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался реакции России на применение ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь ее территории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался", - отметил он.
По словам главы внешнеполитического ведомства России, Зеленский начал обвинять своих "хозяев" в том, что он остался без оружия перед такими действиями со стороны России. Минситр подчеркнул, что Зеленскому было полезно "ощутить это на своей шкуре".
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия направила Соединенным Штатам уведомление об испытаниях баллистической ракеты за 30 минут до запуска.
"Внушает ужас". В Британии высказались о российской ракете "Орешник"