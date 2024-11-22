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В МЭР оценили эффективность закона о классификации объектов туриндустрии

В МЭР оценили эффективность закона о классификации объектов туриндустрии - 22.11.2024, ПРАЙМ

В МЭР оценили эффективность закона о классификации объектов туриндустрии

Закон об обязательной классификации объектов туриндустрии усилит контроль за отраслью и позволит повысить доверие туристов к качеству услуг средств размещения,... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T13:36+0300

2024-11-22T13:36+0300

2024-11-22T13:36+0300

россия

мэр

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Закон об обязательной классификации объектов туриндустрии усилит контроль за отраслью и позволит повысить доверие туристов к качеству услуг средств размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. Накануне Госдума приняла закон, который совершенствует механизм регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, а также организаций, осуществляющих классификацию указанных объектов туриндустрии. Он подразумевает, что обязательную классификацию будут проходить все объекты туристической индустрии, в том числе глэмпинги и модульные отели. Организации, которые будут эти объекты классифицировать, тоже будут оценивать более строго. "Законопроект предусматривает изменение подходов к классификации средств размещения. Они направлены, в первую очередь, на создание равных условий для участников туристического рынка, на улучшение качества услуг средств размещения и, конечно, повышения доверия туристов к их качеству. Особое внимание в этом контексте уделено созданию регионального государственного контроля (надзора) в сфере туристической индустрии. Каждое требование отмечено отдельно в зависимости от объекта контроля", - пояснили в министерстве. Там отметили, что классификация средств размещения будет осуществляться в два этапа. Первый этап: включение всех средств размещения в реестр классифицированных средств размещения на основании проведения "самооценки". "То есть владельцам средств размещения предстоит установить, соответствует ли средство размещения типу объекта и обязательным требованиям, предъявляемым к нему. Для этого на сайте Росаккредитации создан специальный "чек-лист", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что исключениями из этого правила станут детские лагеря, религиозные организации, фермерские хозяйства, социальные учреждения, общежития и медицинские организации, кроме санаториев, не принадлежащих ведомствам, руководство которыми осуществляет президент. "Вторым этапом станет проведение оценки соответствия требованиям, установленным к конкретной категории, то есть к "звездам". Этот этап будет добровольным. Оценку проводят эксперты аккредитованных организаций по классификации. По итогам они вносят сведения о присвоенных "звездах" в реестр. При этом "звезды" могут получить и средства размещения, исключенные из-под классификации, по своему желанию", - добавили там. ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ "Насколько удастся обелить рынок – большой вопрос. ... Ряд вопросов, о которых депутаты просто не знают. Например, отели должны регистрировать гостей в ФМС, а для этого нужен интернет. Глэмпинги же часто располагаются как раз там, где связи нет. Получить стабильный доступ к интернету в труднодоступных локациях для них будет обременительно", – сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, слова которого привели в сообщении союза. Также эксперт отметил, что из спектра внимания властей все равно выпал обширный сегмент гостевых домов – "сертификация этих объектов "затормозилась" еще весной". При этом в ассоциации согласились, что новый законопроект облегчит для туристов проблему выбора. "Единые правила – это всегда лучше, чем когда каждый сам решает, как ему работать", – процитировали в АТОР основателя и главу холдинга Atelica Hotel Group Алексея Высоканова. "Кроме того, на данный момент для туроператоров ситуация изменится в меньшей степени: пока что Роскачество сконцентрировало внимание на деятельности агрегаторов, каковыми туроператоры не являются. И поэтому под действие инициативы не попадают", - рассказали в АТОР. В середине ноября Роскачество сообщило, что совместно с Росаккредитацией включит в Реестр доверенных онлайн-площадок туристические агрегаторы. В него сегодня входят маркетплейсы и интернет-магазины. Одним из ключевых критериев станет отсутствие на площадке неклассифицированных объектов размещения. Согласно российскому законодательству, если средство размещения предоставляет гостиничные услуги, оно должно подлежать классификации с присвоением одной из шести категорий: "без звезд" и от 1 до 5 звезд.

https://1prime.ru/20241114/turtsiya-852816800.html

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россия, мэр