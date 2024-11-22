https://1prime.ru/20241122/migranty-853014069.html

Песков рассказал, кто представляет наибольшую проблему для России

Песков рассказал, кто представляет наибольшую проблему для России - 22.11.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, кто представляет наибольшую проблему для России

Проблемой для России являются нелегальные мигранты, которые создают риски для распространения преступности, включая религиозный экстремизм. Об этом заявил... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T09:54+0300

2024-11-22T09:54+0300

2024-11-22T09:54+0300

россия

дмитрий песков

мигранты

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Проблемой для России являются нелегальные мигранты, которые создают риски для распространения преступности, включая религиозный экстремизм. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мигранты - это не проблема. Проблема - это незаконные мигранты", - заметил пресс-секретарь главы государства.Песков также подчеркнул, что нарушение закона создает предпосылки для разного рода преступности, включая религиозный экстремизм и наркоманию.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что власти должны думать о интересах граждан страны в вопросе привлечения мигрантов. Он подчеркнул, что мигранты не вызовут отторжения, если соблюдают законы, владеют русским языком и живут в "человеческих условиях".

https://1prime.ru/20241110/migrant-852715962.html

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россия, дмитрий песков, мигранты