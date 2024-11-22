https://1prime.ru/20241122/migranty-853014069.html
Песков рассказал, кто представляет наибольшую проблему для России
Песков рассказал, кто представляет наибольшую проблему для России - 22.11.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, кто представляет наибольшую проблему для России
Проблемой для России являются нелегальные мигранты, которые создают риски для распространения преступности, включая религиозный экстремизм. Об этом заявил... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:54+0300
2024-11-22T09:54+0300
2024-11-22T09:54+0300
россия
дмитрий песков
мигранты
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Проблемой для России являются нелегальные мигранты, которые создают риски для распространения преступности, включая религиозный экстремизм. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мигранты - это не проблема. Проблема - это незаконные мигранты", - заметил пресс-секретарь главы государства.Песков также подчеркнул, что нарушение закона создает предпосылки для разного рода преступности, включая религиозный экстремизм и наркоманию.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что власти должны думать о интересах граждан страны в вопросе привлечения мигрантов. Он подчеркнул, что мигранты не вызовут отторжения, если соблюдают законы, владеют русским языком и живут в "человеческих условиях".
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россия, дмитрий песков, мигранты
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Мигранты
Песков рассказал, кто представляет наибольшую проблему для России
Песков: проблему для России представляют не мигранты, а нелегалы
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Проблемой для России являются нелегальные мигранты, которые создают риски для распространения преступности, включая религиозный экстремизм. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мигранты - это не проблема. Проблема - это незаконные мигранты", - заметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также подчеркнул, что нарушение закона создает предпосылки для разного рода преступности, включая религиозный экстремизм и наркоманию.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что власти должны думать о интересах граждан страны в вопросе привлечения мигрантов. Он подчеркнул, что мигранты не вызовут отторжения, если соблюдают законы, владеют русским языком и живут в "человеческих условиях".
Как мигранты документы получали. В Петербурге раскрыли преступную схему