https://1prime.ru/20241122/migratsiya-853009047.html

В Кремле заявили о необходимости жестко регламентировать сферу миграции

В Кремле заявили о необходимости жестко регламентировать сферу миграции - 22.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле заявили о необходимости жестко регламентировать сферу миграции

Трудовую миграцию в России необходимо регламентировать для исключения преступности среди мигрантов, причем правила в данной области должны быть жесткими, однако | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T05:30+0300

2024-11-22T05:30+0300

2024-11-22T06:01+0300

дмитрий песков

миграция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852885802_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7d2222973f629d8ca1adf98aa6bb1a4c.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Трудовую миграцию в России необходимо регламентировать для исключения преступности среди мигрантов, причем правила в данной области должны быть жесткими, однако при этом понятными и удобными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам - сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов", - отметил представитель Кремля в интервью РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе привлечения мигрантов властям нужно думать прежде всего об интересах граждан страны. Он указал, что мигранты не будут вызывать у россиян неприятия, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Также глава государства добавил, что и мигранты, которые приехали в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.Интервью с Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к Организации Объединенных Наций в защиту детей Донбасса.

https://1prime.ru/20241106/migratsiya-852638918.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, миграция