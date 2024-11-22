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В Кремле заявили о необходимости жестко регламентировать сферу миграции
В Кремле заявили о необходимости жестко регламентировать сферу миграции - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили о необходимости жестко регламентировать сферу миграции
Трудовую миграцию в России необходимо регламентировать для исключения преступности среди мигрантов, причем правила в данной области должны быть жесткими, однако | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T05:30+0300
2024-11-22T05:30+0300
2024-11-22T06:01+0300
дмитрий песков
миграция
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Трудовую миграцию в России необходимо регламентировать для исключения преступности среди мигрантов, причем правила в данной области должны быть жесткими, однако при этом понятными и удобными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам - сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов", - отметил представитель Кремля в интервью РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе привлечения мигрантов властям нужно думать прежде всего об интересах граждан страны. Он указал, что мигранты не будут вызывать у россиян неприятия, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Также глава государства добавил, что и мигранты, которые приехали в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.Интервью с Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к Организации Объединенных Наций в защиту детей Донбасса.
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дмитрий песков, миграция
В Кремле заявили о необходимости жестко регламентировать сферу миграции
Песков: сферу миграции в РФ нужно жестко регламентировать, чтобы исключить преступность
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Трудовую миграцию в России необходимо регламентировать для исключения преступности среди мигрантов, причем правила в данной области должны быть жесткими, однако при этом понятными и удобными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам - сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов", - отметил представитель Кремля в интервью РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе привлечения мигрантов властям нужно думать прежде всего об интересах граждан страны. Он указал, что мигранты не будут вызывать у россиян неприятия, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Также глава государства добавил, что и мигранты, которые приехали в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.
Интервью с Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к Организации Объединенных Наций в защиту детей Донбасса.
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