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В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими
В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими
Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не называть российских застройщиков обнаглевшими, так как девелоперы не получают сверхприбыли. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:14+0300
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россия
экономика
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не называть российских застройщиков обнаглевшими, так как девелоперы не получают сверхприбыли. "Цена квадратного метра сегодня формируется не хотелками застройщиков, а затратами себестоимости инвестиционной себестоимости и маржинальности", - объяснил замглавы Минстроя.Стасишин подчеркнул, что банки знают каждого застройщика и контролируют маржу, которая составляет обычно 15-17%. Банки не финансируют проекты, у которых маржа ниже этого уровня.Ранее Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что цены на жилье от российских застройщиков выросли в два раза по сравнению с несколькими годами назад.
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россия
В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими
Стасишин призвал не называть российских застройщиков обнаглевшими
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не называть российских застройщиков обнаглевшими, так как девелоперы не получают сверхприбыли.
"Цена квадратного метра сегодня формируется не хотелками застройщиков, а затратами себестоимости инвестиционной себестоимости и маржинальности", - объяснил замглавы Минстроя.
Стасишин подчеркнул, что банки знают каждого застройщика и контролируют маржу, которая составляет обычно 15-17%. Банки не финансируют проекты, у которых маржа ниже этого уровня.
Ранее Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что цены на жилье от российских застройщиков выросли в два раза по сравнению с несколькими годами назад.
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