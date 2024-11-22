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В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими

В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими - 22.11.2024, ПРАЙМ

В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими

Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не называть российских застройщиков обнаглевшими, так как девелоперы не получают сверхприбыли. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T12:14+0300

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экономика

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не называть российских застройщиков обнаглевшими, так как девелоперы не получают сверхприбыли. "Цена квадратного метра сегодня формируется не хотелками застройщиков, а затратами себестоимости инвестиционной себестоимости и маржинальности", - объяснил замглавы Минстроя.Стасишин подчеркнул, что банки знают каждого застройщика и контролируют маржу, которая составляет обычно 15-17%. Банки не финансируют проекты, у которых маржа ниже этого уровня.Ранее Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что цены на жилье от российских застройщиков выросли в два раза по сравнению с несколькими годами назад.

https://1prime.ru/20241114/minstroy-852816373.html

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