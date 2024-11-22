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"Премия мира за убийства". Байдена предложили наградить - 22.11.2024, ПРАЙМ
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"Премия мира за убийства". Байдена предложили наградить
"Премия мира за убийства". Байдена предложили наградить - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Премия мира за убийства". Байдена предложили наградить
В публикации на портале Guancha утверждается, что одобрение президентом США поставок противопехотных мин Украине запятнало репутацию Соединенных Штатов. В этой... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T17:09+0300
2024-11-22T17:11+0300
вооружения
сша
мины
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В публикации на портале Guancha утверждается, что одобрение президентом США поставок противопехотных мин Украине запятнало репутацию Соединенных Штатов. В этой связи читатели портала, раскритиковав в комментариях к статье американскую политику, предложили присудить Байдену "премию мира за убийства".Пользователь с ником weishishangzao напомнил: "Байден — лицемер, который говорит якобы о благородных целях, а на деле творит страшные вещи". Другой пользователь - guan_jiuduan - выразил свое отношение к "американской мечте" и тем, кто в нее верит: "Байден действительно продемонстрировал бесстыдство американцев в полной мере! Если кто-то еще верит в "американское будущее", то у вас что-то с головой!" Комментатор kamen_wojie, словно продолжая предыдущую публикацию, дал прогноз по будущему Украины: "Так или иначе, Киев в будущем не будет принадлежать Украине. Она вообще превратится в новое Конго или Уганду". А пользователь guan_16404235672027 предложил наградить Байдена: "США потеряли свою человечность и стремятся убивать все больше людей. На протяжении всей истории Америка начинает войны, приводящие к гибели бесчисленного количества жизней. Президента США стоит наградить премией мира за убийства!"При этом jiayou_tianhe выразил удивление в связи с тем, что Соединенные Штаты еще могут кого-то удивить цинизмом: "Вашингтон уже давно превратился в "канализацию". А вас все еще удивляет "запятнанная" репутация?!"
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сша, мины, поставки, мнение
Вооружения, США, мины, поставки, мнение
17:09 22.11.2024 (обновлено: 17:11 22.11.2024)
 
"Премия мира за убийства". Байдена предложили наградить

Guancha: одобрение поставок Украине противопехотных мин - пятно на репутации США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В публикации на портале Guancha утверждается, что одобрение президентом США поставок противопехотных мин Украине запятнало репутацию Соединенных Штатов. В этой связи читатели портала, раскритиковав в комментариях к статье американскую политику, предложили присудить Байдену "премию мира за убийства".
Пользователь с ником weishishangzao напомнил: "Байден — лицемер, который говорит якобы о благородных целях, а на деле творит страшные вещи".
Другой пользователь - guan_jiuduan - выразил свое отношение к "американской мечте" и тем, кто в нее верит: "Байден действительно продемонстрировал бесстыдство американцев в полной мере! Если кто-то еще верит в "американское будущее", то у вас что-то с головой!"
Комментатор kamen_wojie, словно продолжая предыдущую публикацию, дал прогноз по будущему Украины: "Так или иначе, Киев в будущем не будет принадлежать Украине. Она вообще превратится в новое Конго или Уганду".
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А пользователь guan_16404235672027 предложил наградить Байдена: "США потеряли свою человечность и стремятся убивать все больше людей. На протяжении всей истории Америка начинает войны, приводящие к гибели бесчисленного количества жизней. Президента США стоит наградить премией мира за убийства!"
При этом jiayou_tianhe выразил удивление в связи с тем, что Соединенные Штаты еще могут кого-то удивить цинизмом: "Вашингтон уже давно превратился в "канализацию". А вас все еще удивляет "запятнанная" репутация?!"
 
ВооруженияСШАминыпоставкимнение
 
 
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