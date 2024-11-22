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"Мираторг" разработает лечебные паштеты для домашних питомцев

"Мираторг" разработает лечебные паштеты для домашних питомцев - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Мираторг" разработает лечебные паштеты для домашних питомцев

Уход из России зарубежных поставщиков и дефицит на рынке лечебных кормов для домашних питомцев подтолкнули "Мираторг" к разработке лечебных паштетов для кошек и | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T05:21+0300

2024-11-22T05:21+0300

2024-11-22T05:21+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Уход из России зарубежных поставщиков и дефицит на рынке лечебных кормов для домашних питомцев подтолкнули "Мираторг" к разработке лечебных паштетов для кошек и собак, их производство начнется в декабре, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Мираторг" запустит в декабре производство лечебных паштетов для домашних питомцев. "Мираторг", ведущий оператор мясного рынка России, расширяет линейку ветеринарных кормов "Мираторг Expert" специализированными паштетами Recovery для взрослых кошек и собак. Полнорационный диетический продукт, предназначенный для животных, которые проходят восстановление после хирургических операций, инфекционных и неинфекционных заболеваний, поступит в продажу до конца этого года", - рассказали в компании. Там пояснили, что к разработке нового продукта приступили в этом году в связи с уходом с рынка крупных зарубежных поставщиков. "Дефицит специализированных кормов от зарубежных поставщиков усложнил жизнь многим владельцам собак и кошек, а также ветеринарным врачам. Но мы понимаем, что от особого, диетического питания зависит успешное лечение питомцев, поэтому создали инновационный продукт, главная задача которого - скорректировать рацион и помочь питомцу быстрее и легче вернуться к нормальной жизни", - пояснили в "Мираторге". Паштеты на 34% состоят из мяса и мясных ингредиентов, в продукт включены также лососевый жир, свекловичный жом (пребиотик и источник растворимой клетчатки, предотвращающий колики), альбумин светлый, гороховая клетчатка, пивные дрожжи, минеральный и витаминный комплекс, сообщили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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