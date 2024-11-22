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"Не бойся, я друг". ЦБ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников - 22.11.2024, ПРАЙМ
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"Не бойся, я друг". ЦБ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников
"Не бойся, я друг". ЦБ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Не бойся, я друг". ЦБ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников
Банк России в своем Telegram-канале опубликовал ролик с котом, который использует популярные фразы мошенников. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T19:24+0300
2024-11-22T19:25+0300
мошенничество
банк россии
мошенничество
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Банк России в своем Telegram-канале опубликовал ролик с котом, который использует популярные фразы мошенников. "Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу, иди сюда, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС. Давай переведем деньги на специальный безопасный счёт. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?", - говорит кот в ролике. В видео также указывается, что не надо разговаривать с мошенниками и необходимо "класть трубку без разговоров". Ролик ЦБ вызвал бурную реакцию, но мнения пользователей чата разделились. В октябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщал, что банки РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей.
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банк россии, мошенничество
Мошенничество, Банк России, мошенничество
19:24 22.11.2024 (обновлено: 19:25 22.11.2024)
 
"Не бойся, я друг". ЦБ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников

Банк России опубликовал ролик с популярными фразами мошенников

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Банк России в своем Telegram-канале опубликовал ролик с котом, который использует популярные фразы мошенников.
"Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу, иди сюда, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС. Давай переведем деньги на специальный безопасный счёт. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?", - говорит кот в ролике.
В видео также указывается, что не надо разговаривать с мошенниками и необходимо "класть трубку без разговоров".
Ролик ЦБ вызвал бурную реакцию, но мнения пользователей чата разделились.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram
19 ноября, 02:02
В октябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщал, что банки РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей.
 
МошенничествоБанк Россиимошенничество
 
 
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