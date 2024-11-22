https://1prime.ru/20241122/moshennichestvo-853030224.html

"Не бойся, я друг". ЦБ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников

"Не бойся, я друг". ЦБ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Не бойся, я друг". ЦБ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников

Банк России в своем Telegram-канале опубликовал ролик с котом, который использует популярные фразы мошенников. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T19:24+0300

2024-11-22T19:24+0300

2024-11-22T19:25+0300

мошенничество

банк россии

мошенничество

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Банк России в своем Telegram-канале опубликовал ролик с котом, который использует популярные фразы мошенников. "Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу, иди сюда, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС. Давай переведем деньги на специальный безопасный счёт. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?", - говорит кот в ролике. В видео также указывается, что не надо разговаривать с мошенниками и необходимо "класть трубку без разговоров". Ролик ЦБ вызвал бурную реакцию, но мнения пользователей чата разделились. В октябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщал, что банки РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241119/telegram-852896704.html

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банк россии, мошенничество