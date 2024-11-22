Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве пенсионерка перевела мошенникам свыше 25,6 миллиона рублей - 22.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20241122/moshenniki-853019391.html
В Москве пенсионерка перевела мошенникам свыше 25,6 миллиона рублей
В Москве пенсионерка перевела мошенникам свыше 25,6 миллиона рублей - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Москве пенсионерка перевела мошенникам свыше 25,6 миллиона рублей
Пенсионерка из Москвы потеряла более 25,6 миллиона рублей, продав свою квартиру и отдав всю свою сбережения мошенникам, которые представились сотрудниками... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:38+0300
2024-11-22T12:38+0300
мошенничество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Пенсионерка из Москвы потеряла более 25,6 миллиона рублей, продав свою квартиру и отдав всю свою сбережения мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, сказано в сообщении столичной прокуратуры."За месяц общения с мошенниками пенсионерка продала квартиру и лишилась более 25,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли деньги от продажи жилья, а также все накопления пожилой женщины", - сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что злоумышленники убедили женщину, что на ее имущество может быть наложен арест и что ей необходимо срочно продать свою вторую квартиру. Чтобы спасти свое имущество, пенсионерка перевела полученные деньги в криптовалюту и передала код доступа к своему электронному кошельку мошенникам. Она не стала рассказывать о происшествии своим родственникам по указанию злоумышленников.Только после разговора с родственниками пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов, отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/20241121/moshenniki-852960235.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Мошенничество, РОССИЯ
12:38 22.11.2024
 
В Москве пенсионерка перевела мошенникам свыше 25,6 миллиона рублей

Аферисты под видом силовиков выманили у пенсионерки в Москве более 25,6 млн руб

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Пенсионерка из Москвы потеряла более 25,6 миллиона рублей, продав свою квартиру и отдав всю свою сбережения мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, сказано в сообщении столичной прокуратуры.
"За месяц общения с мошенниками пенсионерка продала квартиру и лишилась более 25,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли деньги от продажи жилья, а также все накопления пожилой женщины", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что злоумышленники убедили женщину, что на ее имущество может быть наложен арест и что ей необходимо срочно продать свою вторую квартиру. Чтобы спасти свое имущество, пенсионерка перевела полученные деньги в криптовалюту и передала код доступа к своему электронному кошельку мошенникам. Она не стала рассказывать о происшествии своим родственникам по указанию злоумышленников.
Только после разговора с родственниками пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов, отметили в ведомстве.
Девушки со смартфонами - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Мошенники начали дарить подарки жертвам: зачем они это делают
Вчера, 02:02
 
МошенничествоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала