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В Москве пенсионерка перевела мошенникам свыше 25,6 миллиона рублей
В Москве пенсионерка перевела мошенникам свыше 25,6 миллиона рублей - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Москве пенсионерка перевела мошенникам свыше 25,6 миллиона рублей
Пенсионерка из Москвы потеряла более 25,6 миллиона рублей, продав свою квартиру и отдав всю свою сбережения мошенникам, которые представились сотрудниками... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:38+0300
2024-11-22T12:38+0300
2024-11-22T12:38+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Пенсионерка из Москвы потеряла более 25,6 миллиона рублей, продав свою квартиру и отдав всю свою сбережения мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, сказано в сообщении столичной прокуратуры."За месяц общения с мошенниками пенсионерка продала квартиру и лишилась более 25,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли деньги от продажи жилья, а также все накопления пожилой женщины", - сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что злоумышленники убедили женщину, что на ее имущество может быть наложен арест и что ей необходимо срочно продать свою вторую квартиру. Чтобы спасти свое имущество, пенсионерка перевела полученные деньги в криптовалюту и передала код доступа к своему электронному кошельку мошенникам. Она не стала рассказывать о происшествии своим родственникам по указанию злоумышленников.Только после разговора с родственниками пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов, отметили в ведомстве.
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россия
В Москве пенсионерка перевела мошенникам свыше 25,6 миллиона рублей
Аферисты под видом силовиков выманили у пенсионерки в Москве более 25,6 млн руб
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Пенсионерка из Москвы потеряла более 25,6 миллиона рублей, продав свою квартиру и отдав всю свою сбережения мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, сказано в сообщении столичной прокуратуры.
"За месяц общения с мошенниками пенсионерка продала квартиру и лишилась более 25,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли деньги от продажи жилья, а также все накопления пожилой женщины", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что злоумышленники убедили женщину, что на ее имущество может быть наложен арест и что ей необходимо срочно продать свою вторую квартиру. Чтобы спасти свое имущество, пенсионерка перевела полученные деньги в криптовалюту и передала код доступа к своему электронному кошельку мошенникам. Она не стала рассказывать о происшествии своим родственникам по указанию злоумышленников.
Только после разговора с родственниками пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов, отметили в ведомстве.
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