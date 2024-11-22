https://1prime.ru/20241122/mus-853020273.html
В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России
В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России
В России считают ничтожными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T13:21+0300
2024-11-22T13:21+0300
2024-11-22T13:41+0300
россия
мус
израиль
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В России считают ничтожными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Не видим смысла это каким-то образом комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны", - уточнил пресс-секретарь российского президента.Кроме того, Песков усомнился в эффективности решений суда. По его словам, они вряд ли чему-то помогают, в том числе урегулированию ближневосточного конфликта.Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест лидера России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тем не менее уточнялось, что страна не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.Позднее, 21 ноября, поступила информация, что инстанция выдала два ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа. В свою очередь, офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии терроризму против Израиля.
https://1prime.ru/20241121/arest-852991926.html
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россия, мус, израиль, дмитрий песков
РОССИЯ, МУС, ИЗРАИЛЬ, Дмитрий Песков
В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России
Песков: решения МУС для России ничтожны
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В России считают ничтожными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Не видим смысла это каким-то образом комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны", - уточнил пресс-секретарь российского президента.
Кроме того, Песков усомнился в эффективности решений суда. По его словам, они вряд ли чему-то помогают, в том числе урегулированию ближневосточного конфликта.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест лидера России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тем не менее уточнялось, что страна не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.
Позднее, 21 ноября, поступила информация, что инстанция выдала два ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа. В свою очередь, офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии терроризму против Израиля.