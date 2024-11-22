https://1prime.ru/20241122/mus-853020273.html

В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России

В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России - 22.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России

В России считают ничтожными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T13:21+0300

2024-11-22T13:21+0300

2024-11-22T13:41+0300

россия

мус

израиль

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В России считают ничтожными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Не видим смысла это каким-то образом комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны", - уточнил пресс-секретарь российского президента.Кроме того, Песков усомнился в эффективности решений суда. По его словам, они вряд ли чему-то помогают, в том числе урегулированию ближневосточного конфликта.Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест лидера России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тем не менее уточнялось, что страна не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.Позднее, 21 ноября, поступила информация, что инстанция выдала два ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа. В свою очередь, офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии терроризму против Израиля.

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россия, мус, израиль, дмитрий песков