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В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России - 22.11.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России
В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России
В России считают ничтожными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T13:21+0300
2024-11-22T13:41+0300
россия
мус
израиль
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В России считают ничтожными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Не видим смысла это каким-то образом комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны", - уточнил пресс-секретарь российского президента.Кроме того, Песков усомнился в эффективности решений суда. По его словам, они вряд ли чему-то помогают, в том числе урегулированию ближневосточного конфликта.Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест лидера России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тем не менее уточнялось, что страна не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.Позднее, 21 ноября, поступила информация, что инстанция выдала два ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа. В свою очередь, офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии терроризму против Израиля.
https://1prime.ru/20241121/arest-852991926.html
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россия, мус, израиль, дмитрий песков
РОССИЯ, МУС, ИЗРАИЛЬ, Дмитрий Песков
13:21 22.11.2024 (обновлено: 13:41 22.11.2024)
 
В Кремле назвали ничтожными решения МУС для России

Песков: решения МУС для России ничтожны

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГорода мира. Гаага.
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В России считают ничтожными решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Не видим смысла это каким-то образом комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны", - уточнил пресс-секретарь российского президента.
Кроме того, Песков усомнился в эффективности решений суда. По его словам, они вряд ли чему-то помогают, в том числе урегулированию ближневосточного конфликта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
Вчера, 15:13
Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест лидера России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тем не менее уточнялось, что страна не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.
Позднее, 21 ноября, поступила информация, что инстанция выдала два ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа. В свою очередь, офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии терроризму против Израиля.
 
РОССИЯМУСИЗРАИЛЬДмитрий Песков
 
 
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