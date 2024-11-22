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Эксперт спрогнозировал продление ОПЕК+ сокращений нефтедобычи на 2025 год

Эксперт спрогнозировал продление ОПЕК+ сокращений нефтедобычи на 2025 год - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал продление ОПЕК+ сокращений нефтедобычи на 2025 год

ОПЕК+, скорее всего, не будет вводить новые сокращения добычи нефти, а сохранит текущие параметры на встрече 1 декабря, такое мнение высказал РИА Новости... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T08:38+0300

2024-11-22T08:38+0300

2024-11-22T08:38+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+, скорее всего, не будет вводить новые сокращения добычи нефти, а сохранит текущие параметры на встрече 1 декабря, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Скорее всего, дополнительного сокращения не будет. Речь пойдет о продлении текущих, так как новые сокращения могут быть негативно восприняты рядом стран, как например Саудовская Аравия, которая, по информации ряда СМИ, уже готова даже наращивать добычу в следующем году. Разговоры о том, что добыча может быть увеличена, идут давно, но пока усилиями картеля такие действия сдерживаются", - сказал он, отвечая на вопрос, пойдет ли ОПЕК+ на дополнительное сокращение добычи в 2025 году. Базовый вариант предполагает, что оптимальным балансом между потребителями и производителями нефти является цена примерно 80 долларов за баррель, отметил Скрябин. Поэтому, вероятно, на встрече 1 декабря страны-члены ОПЕК+ искать стратегию, при которой основные интересы все-таки будут соблюдены. Очередная встреча глав ОПЕК+, которая проходит раз в полгода, состоится 1 декабря. По данным источников РИА Новости, она пройдет в онлайн-формате. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее сокращения - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять со следующего года, при этом сначала ожидалось, что выход из них начнется с октября, а затем - с декабря текущего года.

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мир, опек, нефтедобыча