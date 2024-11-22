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Чехия решила обойтись без российских нефтпродуктов - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Чехия решила обойтись без российских нефтпродуктов
Чехия решила обойтись без российских нефтпродуктов - 22.11.2024, ПРАЙМ
Чехия решила обойтись без российских нефтпродуктов
Чехия не будет добиваться продления исключения из санкций ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ, срок действия которого истекает 5 декабря этого года, сообщил... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T21:31+0300
2024-11-22T21:31+0300
экономика
чехия
нефтепродукты
россия
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Чехия не будет добиваться продления исключения из санкций ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ, срок действия которого истекает 5 декабря этого года, сообщил журналистам в пятницу представитель минпромторга Марек Вошаглик. "В контексте нынешней ситуации и шагов, которые Чехия предпринимает для обеспечения независимости от импорта нефти из РФ, Чехия не видит причин, по которым следует продлевать исключение", - сказал Вошаглик. Запрет на поставки российских нефтепродуктов был утвержден в рамках санкций, введенных Евросоюзом против России в связи с конфликтом на Украине. Временное исключение было сделано для Чехии, Словакии и Венгрии. Чехия планирует прекратить получение российской нефти за счет расширения трубопровода TAL, который должен удвоить объем транспортировки нефти в Чехию до 8 миллионов тонн в год, начиная со следующего года. В настоящее время нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Из 7,4 миллиона тонн нефти, импортированной в прошлом году, примерно 58% пришлось на трубопровод "Дружба", по которому нефть поступает из России. Другая часть нефти поступает по немецкому трубопроводу IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL, начинающимся в городе-порту Триесте. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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чехия, нефтепродукты, россия
Экономика, ЧЕХИЯ, нефтепродукты, РОССИЯ
21:31 22.11.2024
 
Чехия решила обойтись без российских нефтпродуктов

Минпромторг: Чехия не будет добиваться продления импорта нефтепродуктов из РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Чехия не будет добиваться продления исключения из санкций ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ, срок действия которого истекает 5 декабря этого года, сообщил журналистам в пятницу представитель минпромторга Марек Вошаглик.
"В контексте нынешней ситуации и шагов, которые Чехия предпринимает для обеспечения независимости от импорта нефти из РФ, Чехия не видит причин, по которым следует продлевать исключение", - сказал Вошаглик.
Запрет на поставки российских нефтепродуктов был утвержден в рамках санкций, введенных Евросоюзом против России в связи с конфликтом на Украине. Временное исключение было сделано для Чехии, Словакии и Венгрии.
Чехия планирует прекратить получение российской нефти за счет расширения трубопровода TAL, который должен удвоить объем транспортировки нефти в Чехию до 8 миллионов тонн в год, начиная со следующего года. В настоящее время нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Из 7,4 миллиона тонн нефти, импортированной в прошлом году, примерно 58% пришлось на трубопровод "Дружба", по которому нефть поступает из России. Другая часть нефти поступает по немецкому трубопроводу IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL, начинающимся в городе-порту Триесте.
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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19 ноября, 17:56
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаЧЕХИЯнефтепродуктыРОССИЯ
 
 
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