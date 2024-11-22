https://1prime.ru/20241122/novostroyki-853016328.html

В России заявили о прекращении роста цен на новостройки

В России заявили о прекращении роста цен на новостройки - 22.11.2024, ПРАЙМ

В России заявили о прекращении роста цен на новостройки

Рост цен на новостройки в России прекращается, заявил в пятницу на заседании в РСПП замглавы Минстроя Никита Стасишин. | 22.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-22T11:26+0300

россия

рынок недвижимости

новостройки

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на новостройки в России прекращается, заявил в пятницу на заседании в РСПП замглавы Минстроя Никита Стасишин. По его словам, за третий квартал на первичном рынке цены выросли на 0,4%, на вторичном – снизились на 0,8%. "С начала года новостройки подорожали на 7%, но в реальном выражении за вычетом инфляции – на 1,2%. Темпы повышения цен на первичном рынке снижаются", - сказал Стасишин. Замминистра также отметил, что замедлился рост цен и на стройматериалы – с начала года показатель составил 11%, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года.

https://1prime.ru/20241120/novostroyki-852942326.html

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россия, рынок недвижимости, новостройки