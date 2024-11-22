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В России заявили о прекращении роста цен на новостройки - 22.11.2024, ПРАЙМ
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В России заявили о прекращении роста цен на новостройки
В России заявили о прекращении роста цен на новостройки - 22.11.2024, ПРАЙМ
В России заявили о прекращении роста цен на новостройки
Рост цен на новостройки в России прекращается, заявил в пятницу на заседании в РСПП замглавы Минстроя Никита Стасишин. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:26+0300
2024-11-22T11:26+0300
россия
рынок недвижимости
новостройки
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на новостройки в России прекращается, заявил в пятницу на заседании в РСПП замглавы Минстроя Никита Стасишин. По его словам, за третий квартал на первичном рынке цены выросли на 0,4%, на вторичном – снизились на 0,8%. "С начала года новостройки подорожали на 7%, но в реальном выражении за вычетом инфляции – на 1,2%. Темпы повышения цен на первичном рынке снижаются", - сказал Стасишин. Замминистра также отметил, что замедлился рост цен и на стройматериалы – с начала года показатель составил 11%, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года.
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россия, рынок недвижимости, новостройки
РОССИЯ, рынок недвижимости, новостройки
11:26 22.11.2024
 
В России заявили о прекращении роста цен на новостройки

Минстрой: рост цен на новостройки в России прекращается

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на новостройки в России прекращается, заявил в пятницу на заседании в РСПП замглавы Минстроя Никита Стасишин.
По его словам, за третий квартал на первичном рынке цены выросли на 0,4%, на вторичном – снизились на 0,8%.
"С начала года новостройки подорожали на 7%, но в реальном выражении за вычетом инфляции – на 1,2%. Темпы повышения цен на первичном рынке снижаются", - сказал Стасишин.
Замминистра также отметил, что замедлился рост цен и на стройматериалы – с начала года показатель составил 11%, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года.
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