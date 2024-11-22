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Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак
Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак - 22.11.2024, ПРАЙМ
Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак
Мировой энергетический рынок испытывает сейчас значительное давление, и Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, сказал вице-премьер РФ... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:21+0300
2024-11-22T12:21+0300
энергетика
россия
александр новак
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировой энергетический рынок испытывает сейчас значительное давление, и Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Высоко ценим взаимодействие ОПЕК с Россией. Со своей стороны нацелены на развитие взаимодействия, это закреплено в энергостратегии нашей страны до 2035 года", - сказал Новак в ходе своего выступления на энергодиалоге "Россия - ОПЕК". Он также подчеркнул заслуги ОПЕК в деле стабилизации мирового нефтяного рынка, с учётом существующей ситуации. "Энергетический рынок сегодня испытывает значительное давление. Изменения в спросе, колебания цен, требования экологической ответственности – все это становится новыми реалиями, с которыми нам всем предстоит справляться", - уточнил чиновник.
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россия, александр новак, опек
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, ОПЕК
12:21 22.11.2024
 
Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак

Новак: Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Правительственная комиссия по направлению "Энергетика"
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировой энергетический рынок испытывает сейчас значительное давление, и Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Высоко ценим взаимодействие ОПЕК с Россией. Со своей стороны нацелены на развитие взаимодействия, это закреплено в энергостратегии нашей страны до 2035 года", - сказал Новак в ходе своего выступления на энергодиалоге "Россия - ОПЕК".
Он также подчеркнул заслуги ОПЕК в деле стабилизации мирового нефтяного рынка, с учётом существующей ситуации.
"Энергетический рынок сегодня испытывает значительное давление. Изменения в спросе, колебания цен, требования экологической ответственности – все это становится новыми реалиями, с которыми нам всем предстоит справляться", - уточнил чиновник.
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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12 ноября, 14:52
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр НовакОПЕК
 
 
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