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Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак

Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак - 22.11.2024, ПРАЙМ

Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак

Мировой энергетический рынок испытывает сейчас значительное давление, и Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, сказал вице-премьер РФ... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T12:21+0300

2024-11-22T12:21+0300

2024-11-22T12:21+0300

энергетика

россия

александр новак

опек

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировой энергетический рынок испытывает сейчас значительное давление, и Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Высоко ценим взаимодействие ОПЕК с Россией. Со своей стороны нацелены на развитие взаимодействия, это закреплено в энергостратегии нашей страны до 2035 года", - сказал Новак в ходе своего выступления на энергодиалоге "Россия - ОПЕК". Он также подчеркнул заслуги ОПЕК в деле стабилизации мирового нефтяного рынка, с учётом существующей ситуации. "Энергетический рынок сегодня испытывает значительное давление. Изменения в спросе, колебания цен, требования экологической ответственности – все это становится новыми реалиями, с которыми нам всем предстоит справляться", - уточнил чиновник.

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россия, александр новак, опек