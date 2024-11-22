https://1prime.ru/20241122/orban-853016984.html
Орбан призвал Запад серьезно отнестись к запуску ракеты "Орешник"
Орбан призвал Запад серьезно отнестись к запуску ракеты "Орешник" - 22.11.2024, ПРАЙМ
Орбан призвал Запад серьезно отнестись к запуску ракеты "Орешник"
Изменение ядерной доктрины России и заявление президента Владимира Путина о тестировании гиперзвуковой ракеты "Орешник" не являются простыми словами и требуют... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:46+0300
2024-11-22T11:46+0300
2024-11-22T11:46+0300
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БУДАПЕШТ, 22 ноя - ПРАЙМ. Изменение ядерной доктрины России и заявление президента Владимира Путина о тестировании гиперзвуковой ракеты "Орешник" не являются простыми словами и требуют серьезного отношения со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия... Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка, ее изменили! И у этого будут последствия", - отметил венгерский лидер в эфире радио Kossuth.Орбан также отметил, что решение России изменить свою ядерную доктрину будет иметь серьезные последствия. Он подчеркнул, что перед конфликтом на Украине Россия обратилась к НАТО с вопросом о гарантиях невступления Украины в альянс, и получила грубый ответ.Орбан также подчеркнул, что Европа должна действовать осознанно и взвешено перед инаугурацией нового президента США, иначе возникнут проблемы.
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853014811.html
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Вооружения, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, РОССИЯ
Орбан призвал Запад серьезно отнестись к запуску ракеты "Орешник"
Орбан: Западу следует отнестись серьезно к запуску Россией ракеты "Орешник"
БУДАПЕШТ, 22 ноя - ПРАЙМ. Изменение ядерной доктрины России и заявление президента Владимира Путина о тестировании гиперзвуковой ракеты "Орешник" не являются простыми словами и требуют серьезного отношения со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия... Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка, ее изменили! И у этого будут последствия", - отметил венгерский лидер в эфире радио Kossuth.
Орбан также отметил, что решение России изменить свою ядерную доктрину будет иметь серьезные последствия. Он подчеркнул, что перед конфликтом на Украине Россия обратилась к НАТО с вопросом о гарантиях невступления Украины в альянс, и получила грубый ответ.
Орбан также подчеркнул, что Европа должна действовать осознанно и взвешено перед инаугурацией нового президента США, иначе возникнут проблемы.
В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России