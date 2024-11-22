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В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России
В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России
Новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" стала козырем России, который нечем побить. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T10:28+0300
2024-11-22T10:28+0300
вооружения
россия
госдума
ракета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. Новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" стала козырем России, который нечем побить. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Россия в день Михаила Архангела, небесного покровителя своей армии, вынула из рукава такой козырь, который некому и нечем побить", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Сейчас Россия наносит ответные удары по военным и энергетическим объектам Украины и их инфраструктуре. Возможно, Россия также сможет нанести удары по объектам за пределами Украины, если Запад продолжит свою деструктивную политику, резюмировал Ивлев.В своем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.
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россия, госдума, ракета
Вооружения, РОССИЯ, Госдума, ракета
10:28 22.11.2024
 
В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России

Депутат ГД Ивлев назвал баллистическую ракету "Орешник" козырем России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. Новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" стала козырем России, который нечем побить. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Россия в день Михаила Архангела, небесного покровителя своей армии, вынула из рукава такой козырь, который некому и нечем побить", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
Сейчас Россия наносит ответные удары по военным и энергетическим объектам Украины и их инфраструктуре. Возможно, Россия также сможет нанести удары по объектам за пределами Украины, если Запад продолжит свою деструктивную политику, резюмировал Ивлев.
В своем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник"
10:05
 
ВооруженияРОССИЯГосдумаракета
 
 
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