https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853014811.html

В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России

В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России - 22.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России

Новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" стала козырем России, который нечем побить. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T10:28+0300

2024-11-22T10:28+0300

2024-11-22T10:28+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. Новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" стала козырем России, который нечем побить. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Россия в день Михаила Архангела, небесного покровителя своей армии, вынула из рукава такой козырь, который некому и нечем побить", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Сейчас Россия наносит ответные удары по военным и энергетическим объектам Украины и их инфраструктуре. Возможно, Россия также сможет нанести удары по объектам за пределами Украины, если Запад продолжит свою деструктивную политику, резюмировал Ивлев.В своем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.

https://1prime.ru/20241122/raketa-853014301.html

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россия, госдума, ракета