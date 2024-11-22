https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853020521.html

В Кремле рассказали, как США были предупреждены о запуске "Орешника"

В Кремле рассказали, как США были предупреждены о запуске "Орешника" - 22.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, как США были предупреждены о запуске "Орешника"

Соединенные Штаты получили автоматическое предупреждение о запуске ракеты, так как она является баллистической. Вашингтон получил уведомление за полчаса до... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T13:28+0300

2024-11-22T13:28+0300

2024-11-22T14:05+0300

вооружения

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты получили автоматическое предупреждение о запуске ракеты, так как она является баллистической. Вашингтон получил уведомление за полчаса до запуска, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Существует Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности - НЦУЯО, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США. И вот в явочном автоматическом режиме по этой системе было отправлено предупреждение за 30 минут до пуска, потому что ракета малой и средней дальности", - заметил он.Песков также добавил, что Россия хотела бы, чтобы США прислушались к заявлениям президента Путина, сделанным еще несколько месяцев назад до испытания "Орешника"."Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, которые он сделал несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге. Где он абсолютно исчерпывающе изложил нашу позицию по разрешениям использовать эту иностранную ракетную технику по ударам вглубь российской территории", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Он также подчеркнул, что безрассудные действия западных стран, которые поставляют ракеты в Украину и участвуют в атаках на российскую территорию, не останутся без ответа со стороны России.Пресс-секретарь главы государства резюмировал, что Россия уже обозначила контуры своих дальнейших действий в случае, если ее озабоченности не будут учтены Западом. Он резюмировал, что Москва не имела контакта с американской стороной по итогам проведения испытаний.

https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853014811.html

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россия, дмитрий песков