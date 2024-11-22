https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853021736.html

"Внушает ужас". В Британии высказались о российской ракете "Орешник"

"Внушает ужас". В Британии высказались о российской ракете "Орешник" - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Внушает ужас". В Британии высказались о российской ракете "Орешник"

Испытания российской баллистической ракеты "Орешник" встревожили читателей издания Financial Times. Своим мнением они поделились в комментариях. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T13:58+0300

2024-11-22T13:58+0300

2024-11-22T13:58+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Испытания российской баллистической ракеты "Орешник" встревожили читателей издания Financial Times. Своим мнением они поделились в комментариях."Это внушает ужас", - заметил читатель с ником Internationalinquirer.По мнению других комментаторов, Великобритания стала непосредственным участником конфликта. Читатели выразили озабоченность возможной эскалацией конфликта и считают, что такое оружие может привести к разрушительным последствиям.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске

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