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"Внушает ужас". В Британии высказались о российской ракете "Орешник" - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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"Внушает ужас". В Британии высказались о российской ракете "Орешник"
"Внушает ужас". В Британии высказались о российской ракете "Орешник" - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Внушает ужас". В Британии высказались о российской ракете "Орешник"
Испытания российской баллистической ракеты "Орешник" встревожили читателей издания Financial Times. Своим мнением они поделились в комментариях. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T13:58+0300
2024-11-22T13:58+0300
вооружения
россия
великобритания
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Испытания российской баллистической ракеты "Орешник" встревожили читателей издания Financial Times. Своим мнением они поделились в комментариях."Это внушает ужас", - заметил читатель с ником Internationalinquirer.По мнению других комментаторов, Великобритания стала непосредственным участником конфликта. Читатели выразили озабоченность возможной эскалацией конфликта и считают, что такое оружие может привести к разрушительным последствиям.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853020521.html
великобритания
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россия, великобритания
Вооружения, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
13:58 22.11.2024
 
"Внушает ужас". В Британии высказались о российской ракете "Орешник"

Читатели FT ужаснулись испытаниям российской ракеты "Орешник"

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
© Unsplash/Josh Kirk
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Испытания российской баллистической ракеты "Орешник" встревожили читателей издания Financial Times. Своим мнением они поделились в комментариях.
"Это внушает ужас", - заметил читатель с ником Internationalinquirer.
По мнению других комментаторов, Великобритания стала непосредственным участником конфликта. Читатели выразили озабоченность возможной эскалацией конфликта и считают, что такое оружие может привести к разрушительным последствиям.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске
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13:28
 
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