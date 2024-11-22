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Шольц назвал "пугающей эскалацией" применение Россией новых ракет - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Шольц назвал "пугающей эскалацией" применение Россией новых ракет
Шольц назвал "пугающей эскалацией" применение Россией новых ракет - 22.11.2024, ПРАЙМ
Шольц назвал "пугающей эскалацией" применение Россией новых ракет
Использование Россией ракет средней дальности "Орешник" для нанесения ударов по украинской территории является "пугающей эскалацией", заявил немецкий канцлер... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:28+0300
2024-11-22T14:28+0300
вооружения
россия
украина
германия
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Использование Россией ракет средней дальности "Орешник" для нанесения ударов по украинской территории является "пугающей эскалацией", заявил немецкий канцлер Олаф Шольц."Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: (президент РФ) Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", - сказал немецкий политик в ходе публичного выступления, которое транслировал телеканал NTV. В то же время Шольц уточнил, что Германия подтверждает свою позицию и выступает против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Более того, он добавил, что Берлин против снятия с Киева запрета на использования западного вооружения для атак на территорию России.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
https://1prime.ru/20241122/germaniya-853014932.html
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россия, украина, германия
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
14:28 22.11.2024
 
Шольц назвал "пугающей эскалацией" применение Россией новых ракет

Шольц назвал "пугающей эскалацией" применение Россией "Орешника"

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Использование Россией ракет средней дальности "Орешник" для нанесения ударов по украинской территории является "пугающей эскалацией", заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
"Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: (президент РФ) Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", - сказал немецкий политик в ходе публичного выступления, которое транслировал телеканал NTV.
В то же время Шольц уточнил, что Германия подтверждает свою позицию и выступает против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Более того, он добавил, что Берлин против снятия с Киева запрета на использования западного вооружения для атак на территорию России.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
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