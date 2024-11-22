https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html
"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"
"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника" - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"
Конструкция российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" усиливает ее разрушительные возможности и затрудняет противодействие со стороны ПВО. Об | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T15:27+0300
2024-11-22T15:27+0300
2024-11-22T15:51+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Конструкция российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" усиливает ее разрушительные возможности и затрудняет противодействие со стороны ПВО. Об этом рассказывается в публикации британского еженедельника The Spectator.Как отмечается в материале , разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения "Орешника", дает возможность этой ракете "нести несколько боеголовок, которые могут работать по разным целям независимо друг от друга". При этом авторы статьи подчеркивают, что указанная особенность ракеты "Орешник" "в значительной мере повышает ее разрушительный потенциал и затрудняет работу противоракетной обороны".Вместе с тем в материале констатируется, что на сегодняшний день на Украине не существует средств ПВО, способных эффективно противодействовать "Орешнику".
https://1prime.ru/20241121/raketa-853005978.html
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ракета, россия, экспертное мнение
Вооружения, ракета, РОССИЯ, экспертное мнение
"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"
The Spectator: конструкция "Орешника" усиливает его разрушительный потенциал
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ.
Конструкция российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" усиливает ее разрушительные возможности и затрудняет противодействие со стороны ПВО. Об этом рассказывается в публикации британского еженедельника The Spectator
.
Как отмечается в материале , разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения "Орешника", дает возможность этой ракете "нести несколько боеголовок, которые могут работать по разным целям независимо друг от друга".
При этом авторы статьи подчеркивают, что указанная особенность ракеты "Орешник" "в значительной мере повышает ее разрушительный потенциал и затрудняет работу противоракетной обороны".
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Вместе с тем в материале констатируется, что на сегодняшний день на Украине не существует средств ПВО, способных эффективно противодействовать "Орешнику".