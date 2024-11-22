https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html

"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"

"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника" - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"

Конструкция российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" усиливает ее разрушительные возможности и затрудняет противодействие со стороны ПВО. Об | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T15:27+0300

2024-11-22T15:27+0300

2024-11-22T15:51+0300

вооружения

ракета

россия

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/01/849629130_0:224:3139:1989_1920x0_80_0_0_53631a2c0046d4aea8c55938919b5b4d.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Конструкция российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" усиливает ее разрушительные возможности и затрудняет противодействие со стороны ПВО. Об этом рассказывается в публикации британского еженедельника The Spectator.Как отмечается в материале , разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения "Орешника", дает возможность этой ракете "нести несколько боеголовок, которые могут работать по разным целям независимо друг от друга". При этом авторы статьи подчеркивают, что указанная особенность ракеты "Орешник" "в значительной мере повышает ее разрушительный потенциал и затрудняет работу противоракетной обороны".Вместе с тем в материале констатируется, что на сегодняшний день на Украине не существует средств ПВО, способных эффективно противодействовать "Орешнику".

https://1prime.ru/20241121/raketa-853005978.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ракета, россия, экспертное мнение