https://1prime.ru/20241122/osago-853011466.html

Российским водителям рассказали о новом способе регистрации автомобилей

Российским водителям рассказали о новом способе регистрации автомобилей - 22.11.2024, ПРАЙМ

Российским водителям рассказали о новом способе регистрации автомобилей

Российским водителям больше не потребуется страховой полис ОСАГО для регистрации своего автомобиля. Об этом говорится в размещенном проекте приказа российского... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T08:20+0300

2024-11-22T08:20+0300

2024-11-22T08:41+0300

россия

осаго

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российским водителям больше не потребуется страховой полис ОСАГО для регистрации своего автомобиля. Об этом говорится в размещенном проекте приказа российского Министерства внутренних дел.Документ опубликован портале проектов нормативных правовых актов."В частности, проектом приказа из административного регламента исключаются требования о представлении при проведении регистрационных действий страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", - уточняется на сайте ведомства. Более того, будут внесены поправки в административный регламент, которые предполагают необходимость проведения осмотра машин при оформлении паспортов транспортных средств в отношении не состоящих на госучете авто или в отношении состоящих на госучете транспортных средств взамен регистрационных документов, установленных и выданных до 1993-го года, и порядка снятия с госучета транспортных средств после их гибели или уничтожения. Ранее сообщалось, что продажи полисов каско от бесполисных водителей за 10 месяцев выросли почти на треть. Отмечалось, что подобный полис покрывает ущерб, причиненный застрахованному автомобилю, в случае аварии с тем водителем, у которого нет действующего полиса ОСАГО. Максимальный интерес к такому продукту наблюдался в июне и октябре 2024 года - сделок в эти месяцы было больше всего.

https://1prime.ru/20241112/osago-852769285.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, осаго