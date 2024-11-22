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Российским водителям рассказали о новом способе регистрации автомобилей - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Российским водителям рассказали о новом способе регистрации автомобилей
Российским водителям рассказали о новом способе регистрации автомобилей - 22.11.2024, ПРАЙМ
Российским водителям рассказали о новом способе регистрации автомобилей
Российским водителям больше не потребуется страховой полис ОСАГО для регистрации своего автомобиля. Об этом говорится в размещенном проекте приказа российского... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T08:20+0300
2024-11-22T08:41+0300
россия
осаго
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российским водителям больше не потребуется страховой полис ОСАГО для регистрации своего автомобиля. Об этом говорится в размещенном проекте приказа российского Министерства внутренних дел.Документ опубликован портале проектов нормативных правовых актов."В частности, проектом приказа из административного регламента исключаются требования о представлении при проведении регистрационных действий страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", - уточняется на сайте ведомства. Более того, будут внесены поправки в административный регламент, которые предполагают необходимость проведения осмотра машин при оформлении паспортов транспортных средств в отношении не состоящих на госучете авто или в отношении состоящих на госучете транспортных средств взамен регистрационных документов, установленных и выданных до 1993-го года, и порядка снятия с госучета транспортных средств после их гибели или уничтожения. Ранее сообщалось, что продажи полисов каско от бесполисных водителей за 10 месяцев выросли почти на треть. Отмечалось, что подобный полис покрывает ущерб, причиненный застрахованному автомобилю, в случае аварии с тем водителем, у которого нет действующего полиса ОСАГО. Максимальный интерес к такому продукту наблюдался в июне и октябре 2024 года - сделок в эти месяцы было больше всего.
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россия, осаго
РОССИЯ, ОСАГО
08:20 22.11.2024 (обновлено: 08:41 22.11.2024)
 
Российским водителям рассказали о новом способе регистрации автомобилей

МВД: водители смогут регистрировать машины без предоставления страхового ОСАГО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладение автомобилем - недешевое удовольствие
Владение автомобилем - недешевое удовольствие - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российским водителям больше не потребуется страховой полис ОСАГО для регистрации своего автомобиля. Об этом говорится в размещенном проекте приказа российского Министерства внутренних дел.
Документ опубликован портале проектов нормативных правовых актов.
"В частности, проектом приказа из административного регламента исключаются требования о представлении при проведении регистрационных действий страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", - уточняется на сайте ведомства.
Более того, будут внесены поправки в административный регламент, которые предполагают необходимость проведения осмотра машин при оформлении паспортов транспортных средств в отношении не состоящих на госучете авто или в отношении состоящих на госучете транспортных средств взамен регистрационных документов, установленных и выданных до 1993-го года, и порядка снятия с госучета транспортных средств после их гибели или уничтожения.
Ранее сообщалось, что продажи полисов каско от бесполисных водителей за 10 месяцев выросли почти на треть. Отмечалось, что подобный полис покрывает ущерб, причиненный застрахованному автомобилю, в случае аварии с тем водителем, у которого нет действующего полиса ОСАГО. Максимальный интерес к такому продукту наблюдался в июне и октябре 2024 года - сделок в эти месяцы было больше всего.
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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