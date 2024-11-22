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Назван способ использовать дни отпуска с максимальной выгодой - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Назван способ использовать дни отпуска с максимальной выгодой
Назван способ использовать дни отпуска с максимальной выгодой - 22.11.2024, ПРАЙМ
Назван способ использовать дни отпуска с максимальной выгодой
Ежегодный оплачиваемый отпуск можно и нужно провести с максимальной пользой, чтобы хорошо отдохнуть и получить максимальные отпускные. Для этого нужно правильно | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T03:03+0300
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отпуск
летний отпуск
отпускные
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Ежегодный оплачиваемый отпуск можно и нужно провести с максимальной пользой, чтобы хорошо отдохнуть и получить максимальные отпускные. Для этого нужно правильно выбрать время, рассказал агентству “Прайм” директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.Он напомнил, что ежегодный оплачиваемый отпуск в России регулируется Трудовым кодексом, который предоставляет всем сотрудникам право на 28 календарных дней отдыха в год. Но бывает и больше - например, за ненормированный рабочий день. Этот отпуск можно разделить на несколько частей по согласованию с работодателем, но одна из них должна быть не менее 14 дней.“Чтобы отпускные выплаты были максимально выгодными, рекомендуется планировать отпуск на месяцы с большим количеством рабочих дней, например, на июль или октябрь. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются на основе среднего заработка за последние 12 месяцев и оплачиваются за все календарные дни отдыха, включая выходные. В месяцах с меньшим количеством рабочих дней, например, в мае или январе, праздничные дни "заменяют" оплачиваемые дни отпуска, что может привести к снижению общего дохода”, - пояснил специалист.Для максимальной выгоды следует выбирать дни отпуска так, чтобы в него попадали выходные. Например, если взять отпуск на 9 дней с субботы по воскресенье следующей недели, вы потратите всего 5 рабочих дней, но получите больше дней отдыха, что делает такой подход более эффективным как для отдыха, так и для финансов.Грамотное планирование отпусков позволяет не только расслабиться, но и сохранить уровень дохода в отпускной период. Выбирая подходящие месяцы и стратегию включения выходных, можно добиться оптимального баланса между отдыхом и финансовой выгодой, заключил Дударев.
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отпуск, летний отпуск, отпускные
отпуск, летний отпуск, отпускные
03:03 22.11.2024
 
Назван способ использовать дни отпуска с максимальной выгодой

Эксперт Дударев: отпускные больше в июле и октябре, меньше - в мае и январе

© fotolia.comКалендарь
Календарь - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Ежегодный оплачиваемый отпуск можно и нужно провести с максимальной пользой, чтобы хорошо отдохнуть и получить максимальные отпускные. Для этого нужно правильно выбрать время, рассказал агентству “Прайм” директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
Он напомнил, что ежегодный оплачиваемый отпуск в России регулируется Трудовым кодексом, который предоставляет всем сотрудникам право на 28 календарных дней отдыха в год. Но бывает и больше - например, за ненормированный рабочий день. Этот отпуск можно разделить на несколько частей по согласованию с работодателем, но одна из них должна быть не менее 14 дней.
“Чтобы отпускные выплаты были максимально выгодными, рекомендуется планировать отпуск на месяцы с большим количеством рабочих дней, например, на июль или октябрь. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются на основе среднего заработка за последние 12 месяцев и оплачиваются за все календарные дни отдыха, включая выходные. В месяцах с меньшим количеством рабочих дней, например, в мае или январе, праздничные дни "заменяют" оплачиваемые дни отпуска, что может привести к снижению общего дохода”, - пояснил специалист.
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Для максимальной выгоды следует выбирать дни отпуска так, чтобы в него попадали выходные. Например, если взять отпуск на 9 дней с субботы по воскресенье следующей недели, вы потратите всего 5 рабочих дней, но получите больше дней отдыха, что делает такой подход более эффективным как для отдыха, так и для финансов.
Грамотное планирование отпусков позволяет не только расслабиться, но и сохранить уровень дохода в отпускной период. Выбирая подходящие месяцы и стратегию включения выходных, можно добиться оптимального баланса между отдыхом и финансовой выгодой, заключил Дударев.
 
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