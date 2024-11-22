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Foreign Affairs: партнерство США и Европы оказалось под угрозой - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Foreign Affairs: партнерство США и Европы оказалось под угрозой
Foreign Affairs: партнерство США и Европы оказалось под угрозой - 22.11.2024, ПРАЙМ
Foreign Affairs: партнерство США и Европы оказалось под угрозой
На протяжении десятилетий НАТО составляла основу европейской безопасности, однако в настоящий момент партнерство Европы с Соединенными Штатами оказалось под... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T18:13+0300
2024-11-22T18:13+0300
политика
сша
европа
партнерство
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. На протяжении десятилетий НАТО составляла основу европейской безопасности, однако в настоящий момент партнерство Европы с Соединенными Штатами оказалось под угрозой. Об этом рассказывается в публикации издания Foreign Affairs.По мнению авторов материала, с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США возник "реальный риск того, что участие США в делах Европы может резко сократиться".Как подчеркивается в статье, "если Соединенные Штаты прекратят военную помощь Киеву, последствия будут серьезными как для конфликта на Украине, так и для защиты остальной Европы от внешних угроз".В публикации приводятся подсчеты Кильского института мировой экономики, свидетельствующие, что суммарная военная помощь, оказанная Украине с начала конфликта ФРГ, Францией и Британией, составляет менее половины того, что предоставили Киеву Соединенные Штаты.При этом Foreign Affairs призывает отправить "​​на свалку истории" ложные надежды на то, что странам Евросоюза удастся просто "переждать" президентскую каденцию Трампа, и предупреждают, что в случае прекращения Соединенными Штатами поддержки Украины, европейцам придется заплатить "высокую цену"."У Европы &lt;…&gt; теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью", — подытоживают авторы статьи.
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сша, европа, партнерство
Политика, США, ЕВРОПА, партнерство
18:13 22.11.2024
 
Foreign Affairs: партнерство США и Европы оказалось под угрозой

Foreign Affairs: партнерство Европы и США находится под угрозой

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. На протяжении десятилетий НАТО составляла основу европейской безопасности, однако в настоящий момент партнерство Европы с Соединенными Штатами оказалось под угрозой. Об этом рассказывается в публикации издания Foreign Affairs.
По мнению авторов материала, с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США возник "реальный риск того, что участие США в делах Европы может резко сократиться".
Как подчеркивается в статье, "если Соединенные Штаты прекратят военную помощь Киеву, последствия будут серьезными как для конфликта на Украине, так и для защиты остальной Европы от внешних угроз".
В публикации приводятся подсчеты Кильского института мировой экономики, свидетельствующие, что суммарная военная помощь, оказанная Украине с начала конфликта ФРГ, Францией и Британией, составляет менее половины того, что предоставили Киеву Соединенные Штаты.
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При этом Foreign Affairs призывает отправить "​​на свалку истории" ложные надежды на то, что странам Евросоюза удастся просто "переждать" президентскую каденцию Трампа, и предупреждают, что в случае прекращения Соединенными Штатами поддержки Украины, европейцам придется заплатить "высокую цену".
"У Европы <…> теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью", — подытоживают авторы статьи.
 
ПолитикаСШАЕВРОПАпартнерство
 
 
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