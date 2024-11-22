https://1prime.ru/20241122/partnerstvo-853029755.html

Foreign Affairs: партнерство США и Европы оказалось под угрозой

Foreign Affairs: партнерство США и Европы оказалось под угрозой - 22.11.2024, ПРАЙМ

Foreign Affairs: партнерство США и Европы оказалось под угрозой

На протяжении десятилетий НАТО составляла основу европейской безопасности, однако в настоящий момент партнерство Европы с Соединенными Штатами оказалось под... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T18:13+0300

2024-11-22T18:13+0300

2024-11-22T18:13+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. На протяжении десятилетий НАТО составляла основу европейской безопасности, однако в настоящий момент партнерство Европы с Соединенными Штатами оказалось под угрозой. Об этом рассказывается в публикации издания Foreign Affairs.По мнению авторов материала, с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США возник "реальный риск того, что участие США в делах Европы может резко сократиться".Как подчеркивается в статье, "если Соединенные Штаты прекратят военную помощь Киеву, последствия будут серьезными как для конфликта на Украине, так и для защиты остальной Европы от внешних угроз".В публикации приводятся подсчеты Кильского института мировой экономики, свидетельствующие, что суммарная военная помощь, оказанная Украине с начала конфликта ФРГ, Францией и Британией, составляет менее половины того, что предоставили Киеву Соединенные Штаты.При этом Foreign Affairs призывает отправить "​​на свалку истории" ложные надежды на то, что странам Евросоюза удастся просто "переждать" президентскую каденцию Трампа, и предупреждают, что в случае прекращения Соединенными Штатами поддержки Украины, европейцам придется заплатить "высокую цену"."У Европы <…> теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью", — подытоживают авторы статьи.

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сша, европа, партнерство