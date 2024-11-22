https://1prime.ru/20241122/pensiya-852987449.html

Юрист назвал обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

Юрист назвал обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году - 22.11.2024, ПРАЙМ

Юрист назвал обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году выйти на пенсию по возрасту будет невозможно без выполнения определенных условий, установленных в рамках пенсионной реформы, начавшейся в 2019 году. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T02:02+0300

2024-11-22T02:02+0300

2024-11-22T02:02+0300

индексация пенсий

выход на пенсию

эксклюзив

пенсионные выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В 2025 году выйти на пенсию по возрасту будет невозможно без выполнения определенных условий, установленных в рамках пенсионной реформы, начавшейся в 2019 году. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он напоминает, что возраст выхода на пенсию в течение десяти лет вырастет с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 60 и 65 лет соответственно к 2028 году.По словам юриста, для получения права на пенсию в 2025 году необходимо соблюсти несколько требований. Первое — накопление минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году для назначения страховой пенсии необходимо накопить 30 ИПК, в 2024 году требовалось 28,2.ИПК начисляется за каждый год работы или иной деятельности, при осуществлении которой уплачивались страховые взносы в Социальный фонд, и ряд иных периодов."Максимальный годовой прирост ИПК составляет 10, что возможно при ежемесячном доходе свыше 185 416 рублей. С 1 января 2025 года стоимость одного ИПК — 142,76 рублей", - разъясняет Виноградов.Другим условием для выхода на пенсию в 2025 году является наличие страхового стажа не менее 15 лет.В этот стаж включаются не только периоды официального трудоустройства, но и военной службы, временные периоды нетрудоспособности, декретный отпуск (до 4,5 лет суммарно), период получения пособия по безработице, уход за инвалидом I группы, ребенком с инвалидностью или лицом старше 80 лет, а также время необоснованного задержания, если обвинения были впоследствии сняты.Определенные категории граждан могут рассчитывать на выход на пенсию досрочно. Это относится к людям, работавшим в сложных или опасных условиях, а также к тем, кто имеет длительный трудовой стаж, уточняет эксперт. Также льготы положены и многодетным матерям: при наличии троих детей они могут выйти на пенсию на три года раньше, то есть в 57 лет, при наличии четырех детей — в 56 лет.Однако и в этом случае действуют правила обязательного накопления минимального страхового стажа и достижения минимального значения ИПК."Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России", - заключил Виноградов.

https://1prime.ru/20241027/pensii-852403139.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индексация пенсий, выход на пенсию, эксклюзив, пенсионные выплаты