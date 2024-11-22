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"Откатились к началу": США сворачивают самый амбициозный оружейный проект - 22.11.2024, ПРАЙМ
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"Откатились к началу": США сворачивают самый амбициозный оружейный проект
"Откатились к началу": США сворачивают самый амбициозный оружейный проект - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Откатились к началу": США сворачивают самый амбициозный оружейный проект
Создание комплекса самолетов шестого поколения, известного как Next Generation Air Dominance (NGAD), стало масштабной военной программой Пентагона. Однако... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:04+0300
2024-11-22T09:04+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Создание комплекса самолетов шестого поколения, известного как Next Generation Air Dominance (NGAD), стало масштабной военной программой Пентагона. Однако проект столкнулся с несколькими проблемами, говорится в материале РИА Новости.Согласно изданию, разработка имела много "болезней", таких как повреждение палубных версий при сверхзвуковых скоростях и дефекты силовой установки. Доля полностью исправных машин из всего парка F-35 оказалась намного ниже требуемого уровня.Кроме того, проект стал самым дорогим оружейным проектом в истории США. Также стало ясно, что устаревшая электроника F-22 не позволяет ему эффективно выполнять роль "диспетчера" для других ударных средств. В связи с этим, Вашингтон задумывается о создании нового поколения истребителей. Программа NGAD затянулась и столкнулась с нехваткой средств, что привело к ее пересмотру. По плану, боевой самолет-диспетчер с возможностью управлять роем беспилотников должен был поступить на вооружение в 2030 году."По сути, мы вынуждены откатиться к началу. И я не знаю наверняка, как именно мы планируем добиваться превосходства в воздухе", - приводит издание The War Zone заявление заместителя начальника штаба ВВС США Джеймса Слайфа.Помимо NGAD, также задерживается разработка межконтинентальной ракеты LGM-35A Sentinel, стоимость которой удвоилась до 141 миллиарда долларов. Все это может привести к тому, что США подойдут к середине века с устаревшим вооружением, не сумев реализовать свои амбициозные планы, заключили в издании.
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Вооружения, США
09:04 22.11.2024
 
"Откатились к началу": США сворачивают самый амбициозный оружейный проект

РИА Новости: Пентагон пересмотрит планы по истребителю шестого поколения

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Создание комплекса самолетов шестого поколения, известного как Next Generation Air Dominance (NGAD), стало масштабной военной программой Пентагона. Однако проект столкнулся с несколькими проблемами, говорится в материале РИА Новости.
Согласно изданию, разработка имела много "болезней", таких как повреждение палубных версий при сверхзвуковых скоростях и дефекты силовой установки. Доля полностью исправных машин из всего парка F-35 оказалась намного ниже требуемого уровня.
Кроме того, проект стал самым дорогим оружейным проектом в истории США. Также стало ясно, что устаревшая электроника F-22 не позволяет ему эффективно выполнять роль "диспетчера" для других ударных средств. В связи с этим, Вашингтон задумывается о создании нового поколения истребителей.
Программа NGAD затянулась и столкнулась с нехваткой средств, что привело к ее пересмотру. По плану, боевой самолет-диспетчер с возможностью управлять роем беспилотников должен был поступить на вооружение в 2030 году.
"По сути, мы вынуждены откатиться к началу. И я не знаю наверняка, как именно мы планируем добиваться превосходства в воздухе", - приводит издание The War Zone заявление заместителя начальника штаба ВВС США Джеймса Слайфа.
Помимо NGAD, также задерживается разработка межконтинентальной ракеты LGM-35A Sentinel, стоимость которой удвоилась до 141 миллиарда долларов. Все это может привести к тому, что США подойдут к середине века с устаревшим вооружением, не сумев реализовать свои амбициозные планы, заключили в издании.
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