https://1prime.ru/20241122/pentagon-853012579.html

"Откатились к началу": США сворачивают самый амбициозный оружейный проект

"Откатились к началу": США сворачивают самый амбициозный оружейный проект - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Откатились к началу": США сворачивают самый амбициозный оружейный проект

Создание комплекса самолетов шестого поколения, известного как Next Generation Air Dominance (NGAD), стало масштабной военной программой Пентагона. Однако... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T09:04+0300

2024-11-22T09:04+0300

2024-11-22T09:04+0300

вооружения

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Создание комплекса самолетов шестого поколения, известного как Next Generation Air Dominance (NGAD), стало масштабной военной программой Пентагона. Однако проект столкнулся с несколькими проблемами, говорится в материале РИА Новости.Согласно изданию, разработка имела много "болезней", таких как повреждение палубных версий при сверхзвуковых скоростях и дефекты силовой установки. Доля полностью исправных машин из всего парка F-35 оказалась намного ниже требуемого уровня.Кроме того, проект стал самым дорогим оружейным проектом в истории США. Также стало ясно, что устаревшая электроника F-22 не позволяет ему эффективно выполнять роль "диспетчера" для других ударных средств. В связи с этим, Вашингтон задумывается о создании нового поколения истребителей. Программа NGAD затянулась и столкнулась с нехваткой средств, что привело к ее пересмотру. По плану, боевой самолет-диспетчер с возможностью управлять роем беспилотников должен был поступить на вооружение в 2030 году."По сути, мы вынуждены откатиться к началу. И я не знаю наверняка, как именно мы планируем добиваться превосходства в воздухе", - приводит издание The War Zone заявление заместителя начальника штаба ВВС США Джеймса Слайфа.Помимо NGAD, также задерживается разработка межконтинентальной ракеты LGM-35A Sentinel, стоимость которой удвоилась до 141 миллиарда долларов. Все это может привести к тому, что США подойдут к середине века с устаревшим вооружением, не сумев реализовать свои амбициозные планы, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241121/raketa-853005978.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша