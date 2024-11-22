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В ЕС пожаловались на неэффективность стратегии помощи Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
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В ЕС пожаловались на неэффективность стратегии помощи Украине
В ЕС пожаловались на неэффективность стратегии помощи Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
В ЕС пожаловались на неэффективность стратегии помощи Украине
План помощи Украине, основанный на стратегии "плати, плати, плати", не продемонстрировал свою эффективность. Об этом говорится в материале NBC News. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:59+0300
2024-11-22T14:59+0300
политика
ес
украина
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. План помощи Украине, основанный на стратегии "плати, плати, плати", не продемонстрировал свою эффективность. Об этом говорится в материале NBC News."Стратегия "плати, плати, плати" не работала. Теперь Европа просто хочет остановить войну", - цитирует телеканал слова анонимного должностного лица из Евросоюза.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законными целями для России, а Соединенные Штаты и НАТО не только поставляют оружие, но и обучают военнослужащих в различных странах.
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ес, украина
Политика, ЕС, УКРАИНА
14:59 22.11.2024
 
В ЕС пожаловались на неэффективность стратегии помощи Украине

NBC News: стратегия помощи Украине не работает, Европа хочет прекратить конфликт

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. План помощи Украине, основанный на стратегии "плати, плати, плати", не продемонстрировал свою эффективность. Об этом говорится в материале NBC News.
"Стратегия "плати, плати, плати" не работала. Теперь Европа просто хочет остановить войну", - цитирует телеканал слова анонимного должностного лица из Евросоюза.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законными целями для России, а Соединенные Штаты и НАТО не только поставляют оружие, но и обучают военнослужащих в различных странах.
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