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В ЕС пожаловались на неэффективность стратегии помощи Украине

В ЕС пожаловались на неэффективность стратегии помощи Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ

В ЕС пожаловались на неэффективность стратегии помощи Украине

План помощи Украине, основанный на стратегии "плати, плати, плати", не продемонстрировал свою эффективность. Об этом говорится в материале NBC News. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T14:59+0300

2024-11-22T14:59+0300

2024-11-22T14:59+0300

политика

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. План помощи Украине, основанный на стратегии "плати, плати, плати", не продемонстрировал свою эффективность. Об этом говорится в материале NBC News."Стратегия "плати, плати, плати" не работала. Теперь Европа просто хочет остановить войну", - цитирует телеканал слова анонимного должностного лица из Евросоюза.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законными целями для России, а Соединенные Штаты и НАТО не только поставляют оружие, но и обучают военнослужащих в различных странах.

https://1prime.ru/20241113/raskhody-852798547.html

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