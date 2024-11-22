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Евросоюз может отменить пошлины на китайские электрокары, заявили в ЕП
Евросоюз может отменить пошлины на китайские электрокары, заявили в ЕП - 22.11.2024, ПРАЙМ
Евросоюз может отменить пошлины на китайские электрокары, заявили в ЕП
ЕС и Китай близки к заключению соглашения, которое позволит отменить пошлины на ввоз китайских электромобилей в Европу, заявил телеканалу NTV председатель... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T23:10+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. ЕС и Китай близки к заключению соглашения, которое позволит отменить пошлины на ввоз китайских электромобилей в Европу, заявил телеканалу NTV председатель комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге. "Мы продолжаем переговоры с китайской стороной по поводу электромобилей. Мы близки к решению с Китаем для отмены пошлин. Мы близки к соглашению: Китай может взять на себя обязательство предлагать электромобили в ЕС не ниже минимальной цены. Это устранило бы проблему искажения конкуренции посредством несправедливых субсидий, из-за чего изначально и были введены пошлины", - сказал Ланге. Он также не разделяет опасений Германии по поводу возможных ответных мер Китая: в качестве примера Ланге приводит пошлины на китайские электробайки, против введения которых Китай возражал, но потом смирился с ними. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. При этом в Брюсселе заявили, что совместно с Пекином продолжат поиск альтернативного решения. В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.
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ес, китай, пошлины
Экономика, ЕС, КИТАЙ, пошлины
Евросоюз может отменить пошлины на китайские электрокары, заявили в ЕП
Депутат ЕП: ЕС и Китай близки к соглашению для отмены пошлин на электрокары КНР
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. ЕС и Китай близки к заключению соглашения, которое позволит отменить пошлины на ввоз китайских электромобилей в Европу, заявил телеканалу NTV председатель комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге.
"Мы продолжаем переговоры с китайской стороной по поводу электромобилей. Мы близки к решению с Китаем для отмены пошлин. Мы близки к соглашению: Китай может взять на себя обязательство предлагать электромобили в ЕС не ниже минимальной цены. Это устранило бы проблему искажения конкуренции посредством несправедливых субсидий, из-за чего изначально и были введены пошлины", - сказал Ланге.
Он также не разделяет опасений Германии по поводу возможных ответных мер Китая: в качестве примера Ланге приводит пошлины на китайские электробайки, против введения которых Китай возражал, но потом смирился с ними.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. При этом в Брюсселе заявили, что совместно с Пекином продолжат поиск альтернативного решения.
Эксперт рассказал, как может ответить Китай на пошлины ЕС на электромобили
В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.