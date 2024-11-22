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Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по МСФО - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по МСФО
Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по МСФО - 22.11.2024, ПРАЙМ
Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по МСФО
Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 1,9%, до 37,6 миллиарда рублей, сообщил банк. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:41+0300
2024-11-22T09:42+0300
экономика
россия
банк
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 1,9%, до 37,6 миллиарда рублей, сообщил банк. "Чистая прибыль составила 37,6 миллиарда рублей (+1,9% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2023 года)", - говорится в сообщении. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2023 года составляла 36,9 миллиарда рублей.
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россия, банк
Экономика, РОССИЯ, банк
09:41 22.11.2024 (обновлено: 09:42 22.11.2024)
 
Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев выросла на 1,9%

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 1,9%, до 37,6 миллиарда рублей, сообщил банк.
"Чистая прибыль составила 37,6 миллиарда рублей (+1,9% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2023 года)", - говорится в сообщении.
Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2023 года составляла 36,9 миллиарда рублей.
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