https://1prime.ru/20241122/pribyl-853013726.html

Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по МСФО

Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по МСФО - 22.11.2024, ПРАЙМ

Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 1,9%, до 37,6 миллиарда рублей, сообщил банк. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T09:41+0300

2024-11-22T09:41+0300

2024-11-22T09:42+0300

экономика

россия

банк

https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 1,9%, до 37,6 миллиарда рублей, сообщил банк. "Чистая прибыль составила 37,6 миллиарда рублей (+1,9% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2023 года)", - говорится в сообщении. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2023 года составляла 36,9 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20241121/banki-853006894.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк